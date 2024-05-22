МЗС Естонії заявило про виділення понад пів мільярда євро на гуманітарну допомогу Україні

Про це повідомляє Postimees.

Зазначається, що 352 695 євро буде використано в рамках діяльності некомерційної організації Eesti Pagulasabi для багатоцільової фінансової допомоги в найбільш уразливих регіонах України, для покращення побуту людей в Україні та серед українських біженців у Грузії.

Крім того, за допомогою 303 752 євро некомерційне об'єднання Mondo організує літні табори післяшкільної освіти для школярів із Запорізької області та запропонує підтримку в галузі психічного здоров'я людям в Україні.

"Жителі України, включно з маленькими дітьми, платять високу і болючу ціну через російський терор. Щоденні атаки, зокрема в Харківській області останніми тижнями, призвели до загибелі мирних жителів, руйнування будівель і вимушеного покидання тисячами вразливих людей своїх домівок. Наш обов'язок - всіляко підтримувати їх", - заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Обсяг гуманітарної допомоги Україні з боку всіх секторів Естонії наразі становив уже щонайменше 26,6 млн євро, з яких внесок державного сектора становив 7,5 млн євро.