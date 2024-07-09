На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб

Про це повідомляє Укрінформ.

У чеській заяві висловлене обурення стосовно атак росіян на лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня й усі українські медзаклади.

"Те, що сталося вчора, аморально. Це поза межею. Чехія рішуче засуджує нищівні атаки, здійснені Російською Федерацією... Націлювання гіперзвукових ракет на безвинних маленьких і хворих дітей шокує. Більш ніж очевидно, що аргументи на кшталт "помилковий удар" або "завданий українською ППО" не мають жодного підґрунтя. Російські військові напевне знали, по яких цивільних об'єктах вони цілять і якої шкоди завдадуть ці удари. Хай яку брехню поширюють російські пропагандисти, істина проста: путінська Росія є агресором", - зазначається в заяві.

Також Прага підкреслила грубе порушення Росією міжнародного права і статуту ООН.

"Це має припинитися. Винні у цій війні повинні бути притягнуті до відповідальності. Україна потребує нашої підтримки. Україна захищає свою територіальну цілісність і бореться за своє виживання", - додають у Чехії.