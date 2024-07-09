На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
Під час засідання Ради безпеки ООН 9 липня, скликаного Україною через російський удар по дитячій лікарні "Охматдит", РФ не дала Чехії виголосити промову. Прага викликала російського посла Олександра Змєєвського й передала текст заяви
Про це повідомляє Укрінформ.
У чеській заяві висловлене обурення стосовно атак росіян на лікарню "Охматдит" у Києві 8 липня й усі українські медзаклади.
"Те, що сталося вчора, аморально. Це поза межею. Чехія рішуче засуджує нищівні атаки, здійснені Російською Федерацією... Націлювання гіперзвукових ракет на безвинних маленьких і хворих дітей шокує. Більш ніж очевидно, що аргументи на кшталт "помилковий удар" або "завданий українською ППО" не мають жодного підґрунтя. Російські військові напевне знали, по яких цивільних об'єктах вони цілять і якої шкоди завдадуть ці удари. Хай яку брехню поширюють російські пропагандисти, істина проста: путінська Росія є агресором", - зазначається в заяві.
Також Прага підкреслила грубе порушення Росією міжнародного права і статуту ООН.
"Це має припинитися. Винні у цій війні повинні бути притягнуті до відповідальності. Україна потребує нашої підтримки. Україна захищає свою територіальну цілісність і бореться за своє виживання", - додають у Чехії.
- Зранку понеділка, 8 липня, російські війська атакували ракетами Київ. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше 15 людей, ще 37 зазнали поранень.
- Росіяни 8 липня здійснили удар по відділенню токсикології дитячої лікарні "Охматдит" у Києві, де пацієнти отримували діаліз. Встановлено, що РФ атакувала будівлю ракетою X-101. Відомо про 2 загиблих.
- Того ж дня липня Київ скликав надзвичайне засідання Ради безпеки ООН через масовану ракетну атаку Росії по території України, зокрема - удар по дитячій лікарні "Охматдит" у столиці.
- 9 липня розпочалося засідання Ради безпеки ООН, скликане на вимогу України через російський удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Водночас РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.54 Купівля 40.54Продаж 41.06
- EUR Купівля 43.82Продаж 44.58
- Актуальне
- Важливе