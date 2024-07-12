На сайт сейму Польщі здійснили кібератаку, депутати мали проблеми з голосуваннями

Про це інформує Укрінформ.

Під час голосувань польські депутати повідомляли про проблеми з доступом до робочих електронних пристроїв iPad.

За словами маршалка нижньої палати парламенту Польщі Шимона Головня, DDoS-атака мала на меті порушити зв’язок з інтернет-сайтом сейму.

"Під час засідання виникли певні непорозуміння із сайтом сейму. Тепер ми знаємо, що це була так звана DDoS-атака, яка мала на меті порушити зв’язок з інтернет-сайтом сейму через пристрої, що використовують SIM-карту. Зараз ми над цим працюємо", - зазначив він.

На його переконання, ця атака "не була випадковою", оскільки в польському сеймі на той момент розглядалися дуже важливі питання.

"Є різні сили, які, очевидно, хочуть зашкодити нашій демократії. Але ми не дозволимо їм цього зробити і не дозволимо нікому вирішувати, чи може Сейм приймати рішення і голосувати, чи ні",- додав Головня.