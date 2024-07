Через гібридні операції та кібератаки РФ одна з країн НАТО може просити захисту за 5 статтею

Про це пише Голос Америки.

Зазначається, що так посадовець відповів на запитання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі. За його словами, все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія.

"Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції”, - сказав посадовець Альянсу.

Він додав, що, зрештою, захисту від союзників по НАТО може попросити країна, яка потерпає від таких атак. За його словами, наразі жодна з них цього не робила.

Довідка. Стаття 5 передбачає, що, якщо член НАТО зазнає збройного нападу, всі інші члени Альянсу розглядають цей напад як напад на них усіх і вживають заходів, які вони вважають необхідними для надання допомоги члену Альянсу, що зазнав нападу.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні.

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.