На військовому складі "Хезболли" в Лівані знайшли допомогу від USAID, - NYP

Про це повідомляє New York Post.

За словами відставного військовослужбовця Армії оборони Ізраїлю Ашера Фредмана, під час патрулювання в одному з опорних пунктів "Хезболли" військові знайшли снайперські гвинтівки, протитанкові ракети та вибухівку поруч із посилками, на яких було написано USAID.

"Від американського платника податків до "Хезболли" з любов’ю", - прокоментував Фредман.

When I served in Lebanon last October, we found huge Hezbollah weapons caches - together with USAID care packages (not to mention UNICEF folders).



From the American taxpayer to Hezbollah, with love.@elonmusk pic.twitter.com/JUJBqGn96x — Asher Fredman אשר פרדמן (@fredman_a) February 5, 2025

Припинення фінансування USAID: що відомо

Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.

Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.

26 січня ЗМІ з посиланням на джерела написали, що USAID отримало вказівку зупинити всі проєкти в Україні.

Наступного дня USAID офіційно підтвердило зупинку фінансування всіх програм і проєктів в Україні. Агентство фінансувало в Україні різноманітні освітні, наукові, медійні та культурні проєкти, закуповувало медичне обладнання та ліки громадам, які прийняли переселенців, фінансувало мобільні бригади медиків, які виїжджали у віддалені райони, програми з вакцинації, реабілітації, психологічної допомоги.

Заступниця керівника ОП Ірина Верещук назвала тимчасове припинення фінансування USAID неочікуваною та неприємною новиною, яка не може не бентежити.

29 січня в Раді оголосили про початок консультацій з європейськими колегами щодо заміщення допомоги USAID.

Американський суддя Карл Ніколс 7 лютого тимчасово дозволив близько 2,7 тис. співробітникам Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яких президент Дональд Трамп раніше відправив у відпустку, повернутися до роботи.