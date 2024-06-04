НАТО готує сухопутні коридори для швидкого перекидання військ США на випадок війни в Європі, - The Telegraph
У НАТО працюють над створенням кількох сухопутних коридорів для швидкого переміщення американських військ і бронетехніки до лінії фронту в разі вторгнення Росії у Європу
Про це повідомляє The Telegraph.
Як зазначили у виданні, розробка логістичних маршрутів стала ключовим пріоритетом після того, як лідери НАТО минулого року домовилися підготувати 300 тисяч військовослужбовців, які будуть перебувати в стані підвищеної готовності до захисту Альянсу.
За словами офіційних осіб, американські солдати прибуватимуть в один з п'яти голландських портів, звідки потягом прямуватимуть заздалегідь спланованими логістичними маршрутами до Польщі, щоб протистояти можливому нападу РФ.
У разі російського вторгнення в НАТО американські війська будуть відправлені в порт Роттердам, а потім перекинуті на схід.
Окрім того, наразі тривають підготовчі заходи з розширення маршрутів до інших портів, щоб гарантувати, що наземна лінія зв'язку не буде відрізана військами Росії.
"Україна дуже страждає від цих російських ракетних атак дальнього радіусу дії на логістичні системи", - заявив генерал-лейтенант Александр Солфранк, начальник командування логістики Об'єднаних збройних сил НАТО
Водночас розробляються плани транспортування військ через порти на Балканах, а також через Норвегію, Швецію і Фінляндію.
Згідно з планами, в цих коридорах національні військові не будуть обмежені місцевими правилами та зможуть вільно перевозити вантажі без звичайних обмежень.
"Все створено таким чином, щоб забезпечити необхідну стійкість - надійність, резерви, а також дублювання", - додав Солфранк.
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4 червня головнокомандувач збройних сил Норвегії генерал Ейрік Крістофферсен припустив, що "вікно можливостей" НАТО для підготовки до ймовірного протистояння з Росією зменшилося до двох-трьох років.
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