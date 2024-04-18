"Навіть більше є батарей, ніж 100": Кулеба про ППО, які можуть бути надані Україні

Про це він повідомив після зустрічі на рівні очільників МЗС держав G7 в ефірі телемарафону.

Кулеба запевнив: є "усі підстави вважати, що позитивні новини будуть" щодо результатів перемовин, які оголосилть президент України Володимир Зеленський.

За його словами, за зачиненими дверима відбулася відверта розмова міністрів закордонних справ й абсолютно всі з них зосередженні на ухваленні рішень.

"Вже не треба шукати батареї. Відомо, де ці батареї. Все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж 100. Є розуміння, з яких держав можна швидко доставити батареї. Тому сьогодні зробили крок до ухвалення важливих рішень", - зазначив Кулеба.

Водночас очільник українського МЗС зауважив, що публічна заява Нідерландів про готовність придбати батарею Patriot - це важливий момент.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди - не єдина держава, яка готова вже зараз купити батарею Patriot у будь-якої держави світу за ціну, яку та держава назве", - сказав дипломат.

Також Кулеба додав: важливим також є те, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників не прикриватися потребою стандартів Альянсу.

"По суті, коли деякі держави НАТО кажуть, що не можуть передати батарею, бо не будуть відповідати стандартам Альянсу за кількістю наявних батарей, а генсек їм каже, не прикривайтесь цим, а віддайте те, що треба Україні, бо це зараз головне - це важливо", - пояснив міністр.

За словами Кулеби, з початку російського повномасштабного вторгнення такої інтенсивності з боку партнерів щодо надання Україні систем протиповітряної оборони не фіксувалось.

"У нас все записано та пораховано. І ми говоримо просту річ партнерам: якщо часова математика постачання батареї, наприклад, один місяць - це не заважає вам сьогодні зробити оголошення. Якщо два тижні - це теж вам не заважає зробити сьогодні оголошення. Зараз дуже важливо відправити чіткий сигнал: по-перше, українцям і, по-друге, Путіну, що Україна матиме необхідне для захисту та перемоги", - резюмував міністр.