"Не можемо покладатися лише на США": Боррель закликав країни ЄС передати Україні системи ППО з власних арсеналів

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.

"Ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх із наших складів, де вони перебувають "про всяк випадок", і передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко", - сказав дипломат.

Він висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні.