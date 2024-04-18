"Не можемо покладатися лише на США": Боррель закликав країни ЄС передати Україні системи ППО з власних арсеналів
Країни ЄС мають дістати засоби протиповітряної оборони зі своїх складів, де вони зберігаються "про всяк випадок", і передати їх в Україну, де вирує війна
Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Укрінформ.
"Ми не можемо покладатися лише на Сполучені Штати. Ми маємо взяти на себе відповідальність і припинити говорити – Сполучені Штати мають щось зробити… Ми маємо це зробити. У нас є Patriot, інші системи протиповітряні оборони. Ми маємо дістати їх із наших складів, де вони перебувають "про всяк випадок", і передати їх в Україну, де вирує війна. Я переконаний, що ми це зробимо, але ми маємо зробити це швидко", - сказав дипломат.
Він висловив жаль, що внутрішня політика в США призвела до затримки у наданні допомоги Україні.
- 10 квітня голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що Україна знайшла у світі понад 100 доступних Patriot і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем.
- 13 квітня стало відомо, що Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot.
- 17 квітня уряд Німеччини виступив з ініціативою щодо пошуку та надання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони.
- Виконавчий директор оборонної компанії Diehl Defence Гельмут Раух 18 квітня анонсував постачання Україні додаткової системи протиповітряної оборони Iris-T.
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