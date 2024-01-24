Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії

Про це повідомляє The Moscow Times.

Зазначається, що представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій.

Вони діють як відокремлені підрозділи, які мають інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.

З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.

На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво - киргизького «Аїл банку».

Скорочення обсягу бізнесу західних банків Росії пов'язані з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу. Дані Raiffeisenbank International, представлені Bloomberg, свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до $66 млрд. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році ($119 млрд) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році ($239 млрд).