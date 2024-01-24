Найбільший банк Кіпру закрив представництва і пішов з Росії
Найбільший кіпрський банк Bank of Cyprus закрив свої представництва у Москві та Санкт-Петербурзі. За даними центробанку РФ, він припинив акредитацію своїх відділень у Росії з 22 січня
Про це повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що представництва іноземних банків Росії не мають права проводити банківські операції, включаючи відкриття рахунків, залучення коштів клієнтів, здійснення переказів і валютних операцій.
Вони діють як відокремлені підрозділи, які мають інтереси кредитної організації, але є самостійними юридичними особами.
З початку 2024 це вже третє представництво іноземного банку, що закрилося в Росії. Загальна їхня кількість у країні зменшилася до 23.
На початок 2022 року у реєстрі акредитованих представництв налічувалося 37 іноземних кредитних організацій. З початком війни в Україні вони почали закриватися: дев'ять у 2022 році, три у 2023 році та ще три з початку 2024 року. За цей час було відкрито одне нове представництво - киргизького «Аїл банку».
Скорочення обсягу бізнесу західних банків Росії пов'язані з санкціями, відпливом іноземного бізнесу та скороченням товарообігу. Дані Raiffeisenbank International, представлені Bloomberg, свідчать, що до кінця 2023 року активи іноземних кредитних організацій у Росії скоротилися до $66 млрд. Це вдвічі менше, ніж у 2021 році ($119 млрд) і майже вчетверо менше, ніж у 2012 році ($239 млрд).
- Також на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну влада Кіпру заявила, що острівна держава не дозволятиме спрощені правила для росіян, які звертаються за туристичними візами.
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