"Не треба було стояти, як закляклий кролик": Орбан назвав торговельну угоду США і ЄС економічним автоголом

Про це він розповів Telex.

За словами Орбана, ЄС помилився, коли не сприйняв серйозно Трампа, висміяв його, але тепер американський лідер "виконує те, що обіцяв".

"Не слід було стояти як закляклий кролик - слід було проявляти ініціативу. Ми не завершили митні війни, а програли одну битву", – заявив він.

За словами угорського премʼєра, ЄС "зруйнував усе, що можна було зруйнувати в цій угоді".

"Це жахлива економічна угода, економічний автогол", – зазначив він, додавши, що тепер виникла "набагато більша проблема".