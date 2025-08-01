"Не треба було стояти, як закляклий кролик": Орбан назвав торговельну угоду США і ЄС економічним автоголом
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав торговельну угоду США та ЄС жахливою, економічним автоголом, додавши, що Європа не сприймала серйозно президента Дональда Трампа
Про це він розповів Telex.
За словами Орбана, ЄС помилився, коли не сприйняв серйозно Трампа, висміяв його, але тепер американський лідер "виконує те, що обіцяв".
"Не слід було стояти як закляклий кролик - слід було проявляти ініціативу. Ми не завершили митні війни, а програли одну битву", – заявив він.
За словами угорського премʼєра, ЄС "зруйнував усе, що можна було зруйнувати в цій угоді".
"Це жахлива економічна угода, економічний автогол", – зазначив він, додавши, що тепер виникла "набагато більша проблема".
- 27 липня 2025 року Сполучені Штати Америки та Європейський Союз досягли торговельної угоди, що має запобігти потенційно руйнівній митній війні між двома найбільшими економіками світу.
- Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що ця угода запобігла удару по експортноорієнтованій економіці його країни, зокрема по автомобільній промисловості.
- Міністр торгівлі США Говард Лутнік прокоментував укладену 27 липня торговельну угоду з ЄС, назвавши її "майстер-класом від президента Дональда Трампа". Також він анонсував нові домовленості в цій сфері.
- Повідомлялось, що президент Франції Емманюель Макрон під час ради міністрів висловив невдоволення торговельною угодою ЄС та США. Він вважає, що Європу недостатньо боялися.
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