Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов

Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

"Насправді я очікував цього. Росія випробовуватиме НАТО на міцність, перевіряючи його реакцію. Про це багато говорили, і ось Росія запустила дрони в бік Польщі. Я вважаю, що незабаром може відбутися проникнення на територію Польщі або країн Балтії "зелених чоловічків" без шевронів, без офіційного оголошення, щоб перевірити реакцію", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, НАТО продемонструвало, що Росія може діяти без серйозних наслідків.

"Єдина країна, яка чинить опір, - це Україна. З іншими ж, як виявилося, можна діяти так само. Це дуже тривожний сигнал і прояв слабкості. Росія діє як гопник: якщо не отримує відсічі - стає агресивнішою. Відсічі вона не отримала", - зазначив Сазонов.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.