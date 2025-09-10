Незабаром може статися проникнення "зелених чоловічків" на територію Польщі або країн Балтії, - боєць ЗСУ Сазонов
Росія може вдатися до провокацій на території Польщі або країн Балтії, використовуючи так званих зелених чоловічків без розпізнавальних знаків. Такі дії спрямовані на перевірку реакції НАТО та демонструють готовність Кремля діяти агресивно
Про це в ефірі Еспресо сказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.
"Насправді я очікував цього. Росія випробовуватиме НАТО на міцність, перевіряючи його реакцію. Про це багато говорили, і ось Росія запустила дрони в бік Польщі. Я вважаю, що незабаром може відбутися проникнення на територію Польщі або країн Балтії "зелених чоловічків" без шевронів, без офіційного оголошення, щоб перевірити реакцію", - наголосив Сазонов.
За словами військовослужбовця ЗСУ, НАТО продемонструвало, що Росія може діяти без серйозних наслідків.
"Єдина країна, яка чинить опір, - це Україна. З іншими ж, як виявилося, можна діяти так само. Це дуже тривожний сигнал і прояв слабкості. Росія діє як гопник: якщо не отримує відсічі - стає агресивнішою. Відсічі вона не отримала", - зазначив Сазонов.
- Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 47.98Продаж 48.63
- Актуальне
- Важливе