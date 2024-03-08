Нідерланди планують відправити до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ
Нідерланди хочуть направити до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp для захисту цивільного судноплавства від єменських хуситів
Про це пише NOS із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що уряд Нідерландів планує офіційно ухвалити це рішення 8 березня 2024 року.
Фрегат Tromp із 200 військовослужбовцями оснащений системою ППО. Передбачається, що його головним завданням буде захистити цивільні судна від повітряних загроз.
Фрегат діятиме у складі міжнародної операції Prosperity Guardian і має досягти акваторії Червоного моря до кінця березня. У вересні він повернеться до пунктів базування через Карибське море та Атлантичний океан.
- 6 березня хусити атакували балкер True Confidence під прапором Барбадосу: у результаті обстрілу є загиблі - вони стали першими жертвами терору єменських хуситів.
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