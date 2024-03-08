Нідерланди планують відправити до Червоного моря фрегат для захисту суден від хуситів, - ЗМІ

Про це пише NOS із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує офіційно ухвалити це рішення 8 березня 2024 року.

Фрегат Tromp із 200 військовослужбовцями оснащений системою ППО. Передбачається, що його головним завданням буде захистити цивільні судна від повітряних загроз.

Фрегат діятиме у складі міжнародної операції Prosperity Guardian і має досягти акваторії Червоного моря до кінця березня. У вересні він повернеться до пунктів базування через Карибське море та Атлантичний океан.