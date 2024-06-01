"Ніхто не може бути вищим за закон": Байден про рішення суду визнати Трампа винним у справі про підкуп порнозірки

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на виступ Байдена перед журналістами.

Коментуючи рішення суду щодо Трампа, президент США заявив, що ексочільник Білого дому мав усі можливості для самозахисту і це була справа штату, а не федеральна справа. Його долю вирішували 12 присяжних.

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - наголосив Байден.

Він зазначив, що Трампа одноголосно визнали винним за всіма 34 пунктами після п'яти тижнів заслуховування доказів.

"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", - додав президент.