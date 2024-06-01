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"Ніхто не може бути вищим за закон": Байден про рішення суду визнати Трампа винним у справі про підкуп порнозірки

1 червня, 2024 субота
03:53
Світ Джо Байден

Очільник США Джо Байден відреагував на рішення суду присяжних у Нью-Йорку визнати експрезидента Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році

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Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на виступ Байдена перед журналістами. 

Коментуючи рішення суду щодо Трампа, президент США заявив, що ексочільник Білого дому мав усі можливості для самозахисту і це була справа штату, а не федеральна справа. Його долю вирішували 12 присяжних. 

"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - наголосив Байден. 

Він зазначив, що Трампа одноголосно визнали винним за всіма 34 пунктами після п'яти тижнів заслуховування доказів. 

"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", - додав президент.

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель у 2016 році.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі, 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • 31 травня присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Таким чином він став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин.
Теги:
Кримінал
Джо Байден
Дональд Трамп
США
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