"Ніхто не може бути вищим за закон": Байден про рішення суду визнати Трампа винним у справі про підкуп порнозірки
Очільник США Джо Байден відреагував на рішення суду присяжних у Нью-Йорку визнати експрезидента Дональда Трампа винним у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році
Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на виступ Байдена перед журналістами.
Коментуючи рішення суду щодо Трампа, президент США заявив, що ексочільник Білого дому мав усі можливості для самозахисту і це була справа штату, а не федеральна справа. Його долю вирішували 12 присяжних.
"Американський принцип, згідно з яким ніхто не може бути вищим за закон, був підтверджений", - наголосив Байден.
Він зазначив, що Трампа одноголосно визнали винним за всіма 34 пунктами після п'яти тижнів заслуховування доказів.
"Так працює американська система правосуддя. І безрозсудно та небезпечно говорити, що все було підлаштовано, тільки тому, що не подобається вердикт", - додав президент.
- 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель у 2016 році.
- 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі, 18 квітня – присяжних обрали.
- 23 квітня повідомлялось, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
- 31 травня присяжні визнали Трампа винним за 34 пунктами у фальсифікації ділової документації. Таким чином він став першим в історії США президентом засудженим за тяжкий злочин.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.47 Купівля 40.47Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.8Продаж 44.7
- Актуальне
- Важливе