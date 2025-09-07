Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтерв'ю газеті Bild, передає DW.

"Ми посилимо захист населення", - запевнив Добріндт у розмові з журналістами.

За його словами, до 2029 року ці кошти спрямують, зокрема, на цифрові системи оповіщення, розбудову додаткових об'єктів укриття та закупку й оснащення близько 1500 спеціальних автотранспортних засобів для захисту від катастроф. В рамках "пакту про захист населення" також придбають мобільні командні центри, сирени та інше важке обладнання.

Також плануються спільні кризові навчання за участі служб порятунку, технічної допомоги, гуманітарних організацій та Бундесверу. Причиною такої посиленої уваги до покращення цивільного захисту є загроза криз і воєн, приміром, гібридних атак на інфраструктуру.

За даними Bild, нині в Німеччині налічується 579 громадських об’єктів укриття, загальною місткістю на близько 480 тисяч осіб. Після закінчення "холодної війни" в Німеччині вивели з експлуатації численні цивільні захисні бункери, а також демонтували системи оповіщення населення.