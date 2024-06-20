Німеччина планує замовити 105 танків Leopard для модернізації своїх військ, - ЗМІ

Про це повідомляє Spiegel.

Зазначено, що очільник оборонного відомства ФРН Борис Пісторіус прагне здійснити таке замовлення для модернізації німецьких військ. Згідно з конфіденційним поданням до бюджетного комітету Бундестагу, з яким ознайомилось видання, вартість 105 танків Leopard 2 A8 становитиме 2,93 млрд євро.

Водночас таке замовлення має на меті оснащити бойову бригаду ФРН у Литві, яка, згідно з документами, буде "однією із перших елементів передової оборони в альянсі НАТО".

Міністерство фінансів Німеччини акцентує, що кошти на танки не покриватимуть ні 100-мільярдний спеціальний фонд, ні щорічні бюджети, які раніше відомство передбачило на роки починаючи з 2025.

"Замість цього має бути виданий так званий дозвіл на зобов’язання. Таким чином федеральний уряд гарантує, що рахунки будуть зрештою оплачені, і замовлення може бути активовано", - пояснює Spiegel.

Очікується, що німецька армія отримає танки Leopard до 2030 року.