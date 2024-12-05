Нова американська адміністрація готова продемонструвати лідерство у справі відсічі агресії РФ, – Порошенко на зустрічі з Волцом
Лідер партії "Європейська Солідарність", народний депутат Петро Порошенко у Вашингтоні зустрівся з радником Трампа, конгресменом Майклом Волцом
Про це Порошенко написав на своїй facebook-сторінці.
"Отримав запевнення в готовності нової американської адміністрації продемонструвати лідерство в справі відсічі російській агресії і встановлення справедливого миру в Україні. Приємно, що команда Дональда Трампа добре памʼятає нашу співпрацю з ним під час мого президентства. Майкл Волц відзначив факт надання Україні першої летальної зброї за каденції Трампа", – написав Порошенко.
Він додав, що під час розмови з Волцом домовилися підтримувати діалог. І зазначив: "Упевнений, що Путіна можливо зупинити саме завдяки принципу "мир через силу".
Петро Порошенко бере участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні.
Конгресмен від Республіканської партії Майкл Волц – полковник нацгвардії, очолює підкомітет у комітеті з питань Збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, а також входить до Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників. Після перемоги на виборах обраний президент США Дональд Трамп номінував Волца на посаду радника з питань національної безпеки.
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