Новий світовий порядок буде формуватися через конфлікти, - дипломат Хара про атаки КНДР у бік Південної Кореї

Таку думку висловив дипломат, експерт Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара в етері телеканалу "Еспресо".

"Кім Чен Ин, як будь-який тоталітарний лідер може неправильно оцінити ситуацію і вдатися до конфлікту. Будемо сподіватися, що до третьої світової війни не дійде", - зазначив він.

За його словами, ці погрози, передусім, спрямовані не проти Південної Кореї, а проти США, їх союзників в регіоні та Японії. Але, звичайно, Південна Корея сьогодні під загрозою, оскільки територіально знаходиться найближче.

"Навіть якщо Північна Корея не буде застосовувати ядерну зброю, вона може нанести нищівного удару по Південній Кореї. Буквально в 40 км від демілітаризованої зони знаходиться центр Сеулу, де проживає майже половина населення та знаходиться 70% економічних активів", - зауважив Хара.

Артилерійськими системами залпового вогню, гаубицями КНДР може завдати шкоду. В перший день може бути понад 250 тис. жертв, порядка 90 тис. вбитими і решту пораненими, сказав дипломат.

"Ця загроза лише наростає і їй допомагають, як свого часу Радянський Союз і Китай ракетними системами чи розробками ядерної зброї, так зараз Російська Федерація в обмін на боєприпаси, які постачають, щоб вбивати українців", - підкреслив він.

Ймовірно, цей конфлікт є лише "нагадування про себе" і поки що до широкомасштабного Кім Чен Ин не готовий, зазначив Хара.

"Він хотів би конвертувати свою зростаючу ядерну і ракетну міцність в поступки, з боку міжнародної спільноти. Можливо, Кім Чен Ин, як і Путін, очікує на прихід Трампа. В них були дуже дружні відносини", - додав він.