Операція у Рафаху ставить під ризик мирну угоду між Ізраїлем та Єгиптом, - WSJ

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За словами племінника президента Єгипту Мухаммеда Анвара Садата, який вів переговори про укладення мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем у 1979 році, нинішня суперечка є найгіршою двосторонньою кризою між країнами з тих часів.

"Зараз існує брак довіри, - заявив Садат. - І зараз існує певна підозрілість з обох сторін".

Єгипетські чиновники стверджують, що криза у відносинах між державами почалася після того, як Ізраїль повідомив Єгипет про військову операцію у Рафаху усього за кілька годин до її початку.

Єгипет висловив протест США і європейським країнам проти вторгнення Ізраїлю в Рафах, заявивши, що ця операція загрожує мирному договору.

Натомість Ізраїль заявив, що нинішня операція в Рафаху ще не є повномасштабним наземним вторгненням у місто, хоча, за даними ООН, в результаті нападу вже переміщено близько 360 тисяч палестинців.

Окрім того, Єгипет відмовляється співпрацювати з Ізраїлем в управлінні контрольно-пропускним пунктом Рафах, який до минулого тижня був останнім пунктом в'їзду на територію, що не перебувала під повним ізраїльським контролем.

За словами єгипетських чиновників, влада Єгипту також розглядає можливість зниження рівня дипломатичних відносин з Ізраїлем шляхом відкликання посла в Тель-Авіві.

"Наразі ми не плануємо призупиняти відносини або відмовлятися від Кемп-Девіду, - заявив інший єгипетський чиновник, маючи на увазі Кемп-Девідські домовленості, які призвели до підписання мирного договору 1979 року - Але поки ізраїльські війська залишаються на контрольно-пропускному пункті Рафах, Єгипет не відправить жодної вантажівки до Рафаху".