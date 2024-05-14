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Операція у Рафаху ставить під ризик мирну угоду між Ізраїлем та Єгиптом, - WSJ

14 травня, 2024 вiвторок
09:55
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ
Зміст

Єгипет розглядає можливість зниження рівня дипломатичних відносин з Ізраїлем на тлі військової операції ЦАХАЛу в Рафаху

Про це повідомляє Wall Street Journal.

За словами племінника президента Єгипту Мухаммеда Анвара Садата, який вів переговори про укладення мирного договору між Єгиптом та Ізраїлем у 1979 році, нинішня суперечка є найгіршою двосторонньою кризою між країнами з тих часів.

"Зараз існує брак довіри, - заявив Садат. - І зараз існує певна підозрілість з обох сторін". 

Єгипетські чиновники стверджують, що криза у відносинах між державами почалася після того, як Ізраїль повідомив Єгипет про військову операцію у Рафаху усього за кілька годин до її початку.

Єгипет висловив протест США і європейським країнам проти вторгнення Ізраїлю в Рафах, заявивши, що ця операція загрожує мирному договору. 

Натомість Ізраїль заявив, що нинішня операція в Рафаху ще не є повномасштабним наземним вторгненням у місто, хоча, за даними ООН, в результаті нападу вже переміщено близько 360 тисяч палестинців.

Окрім того, Єгипет відмовляється співпрацювати з Ізраїлем в управлінні контрольно-пропускним пунктом Рафах, який до минулого тижня був останнім пунктом в'їзду на територію, що не перебувала під повним ізраїльським контролем. 

За словами єгипетських чиновників, влада Єгипту також розглядає можливість зниження рівня дипломатичних відносин з Ізраїлем шляхом відкликання посла в Тель-Авіві.

"Наразі ми не плануємо призупиняти відносини або відмовлятися від Кемп-Девіду, - заявив інший єгипетський чиновник, маючи на увазі Кемп-Девідські домовленості, які призвели до підписання мирного договору 1979 року - Але поки ізраїльські війська залишаються на контрольно-пропускному пункті Рафах, Єгипет не відправить жодної вантажівки до Рафаху".

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
  • У понеділок, 13 травня, ХАМАС заявив, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
ІДІЛ
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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