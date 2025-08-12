Орбан перед зустріччю Трампа і Путіна заявив, що Росія виграла війну

Про це повідомляє Reuters.

"Ми зараз говоримо, ніби це війна без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", - сказав угорський премʼєр.

За словами Віктора Орбана, ключовим питанням є момент, коли Захід визнає поразку України, і які наслідки це матиме для подальших подій. Він також зазначив, що Європа втратила можливість вести перемовини з російським диктатором Путіним, коли на чолі США був Джо Байден, і тепер вона ризикує залишитися осторонь від визначення свого майбутнього.

"Коли двоє лідерів сідають за стіл для переговорів — американці та росіяни... а вас там немає, ви не кидаєтеся до телефону, не бігаєте, не кричите ззовні... Якщо ви не за столом переговорів, ви на меню", - додав премʼєр.