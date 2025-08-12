Орбан перед зустріччю Трампа і Путіна заявив, що Росія виграла війну
У вівторок, 12 серпня, напередодні зустрічі американського президента та російського диктатора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що росіяни виграли війну
Про це повідомляє Reuters.
"Ми зараз говоримо, ніби це війна без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну", - сказав угорський премʼєр.
За словами Віктора Орбана, ключовим питанням є момент, коли Захід визнає поразку України, і які наслідки це матиме для подальших подій. Він також зазначив, що Європа втратила можливість вести перемовини з російським диктатором Путіним, коли на чолі США був Джо Байден, і тепер вона ризикує залишитися осторонь від визначення свого майбутнього.
Читайте також: Орбан заявив про намір скоротити підтримку українських біженців в Угорщині
"Коли двоє лідерів сідають за стіл для переговорів — американці та росіяни... а вас там немає, ви не кидаєтеся до телефону, не бігаєте, не кричите ззовні... Якщо ви не за столом переговорів, ви на меню", - додав премʼєр.
- Американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.
- 12 серпня Угорщина не приєдналася до спільної заяви ЄС на підтримку України, яку підписали 26 країн напередодні зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.23 Купівля 41.23Продаж 41.71
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.8
- Актуальне
- Важливе