Панама позбавить свого прапора чотири судна "тіньового флоту" РФ, які потрапили під санкції США

Про це інформує Панамська морська адміністрація

Власниками суден є сінгапурські компанії LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping.

Санкції США були введені проти співробітників цих газових компаній через їхні зв'язки з New Transhipment FZE, дочірньою компанією російської "Новатек".

LNG-танкери цих компаній North Air, North Mountain, North Way і North Sky транспортують скраплений природний газ і раніше були ідентифіковані як частина "тіньового флоту" Росії. Їхні власники намагалися обійти санкції проти проєкту Arctic LNG 2 через підставні компанії в юрисдикціях третіх країн.

"Як керівний орган Панамського суднового реєстру, АМР здійснює постійний моніторинг свого торгового флоту і підтверджує міжнародному морському співтовариству, що продовжуватиме захищати національні інтереси та діятиме рішуче, щоб скасувати реєстрацію суден, які зловживають панамським прапором", - йдеться у повідомленні.