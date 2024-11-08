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Панама позбавить свого прапора чотири судна "тіньового флоту" РФ, які потрапили під санкції США

Марія Науменко
8 листопада, 2024 п'ятниця
19:51
Світ

Панамська морська адміністрація (AMP) підтвердила, що розпочала процес анулювання прапора для чотирьох суден "тіньового флоту" РФ, які потрапили під санкції США

Зміст

Про це інформує Панамська морська адміністрація

Власниками суден є сінгапурські компанії LNG Alpha Shipping, LNG Beta Shipping, LNG Delta Shipping і LNG Gamma Shipping.

Санкції США були введені проти співробітників цих газових компаній через їхні зв'язки з New Transhipment FZE, дочірньою компанією російської "Новатек".

LNG-танкери цих компаній North Air, North Mountain, North Way і North Sky транспортують скраплений природний газ і раніше були ідентифіковані як частина "тіньового флоту" Росії. Їхні власники намагалися обійти санкції проти проєкту Arctic LNG 2 через підставні компанії в юрисдикціях третіх країн.

"Як керівний орган Панамського суднового реєстру, АМР здійснює постійний моніторинг свого торгового флоту і підтверджує міжнародному морському співтовариству, що продовжуватиме захищати національні інтереси та діятиме рішуче, щоб скасувати реєстрацію суден, які зловживають панамським прапором", - йдеться у повідомленні.

  • У жовтні Велика Британія запровадила санкції проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів зі зрідженим природним газом, що є найбільшим кроком уряду проти "тіньового флоту" РФ.
Теги:
Новини
Росія
санкції проти Росії
США
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