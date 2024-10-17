Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського "тіньового флоту"

Про це повідомляє уряд Британії.

"Ще 18 суден тіньового флоту будуть позбавлені доступу до портів Великої Британії та не зможуть користуватися провідними британськими морськими послугами", - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість нафтових танкерів, проти яких запроваджено санкції, зросла до 43.

У Британії зазначили, що нафтові танкери "тіньового флоту" РФ лише за останній рік перевезли нафти приблизно на $4,9 млрд. Зокрема, Совкомфлот, найбільша судноплавна компанія РФ, "відчайдушно намагалась перейменувати й розвантажити свої судна, щоб уникнути санкцій Британії", додали в уряді.

"Сьогодні ми націлилися на ще більшу кількість її суден, ще більше закручуючи гвинтики механізмів, які Кремль використовує для фінансування своєї незаконної війни", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Велика Британія запровадила санкції проти чотирьох танкерів скрапленого природного газу та російської газової компанії Русгаздобыча.