Папа Римський не є таким самостійним, як би нам здавалося, - релігієзнавиця Филипович
Папа Римський є елементом структури Римо-Католицької церкви і він не є таким незалежним і самостійним, як здається. Церква задає кордони і встановлює правила
Про це в ефірі Еспресо заявила релігієзнавиця Людмила Филипович.
"Будь-який Папа приходить на посаду як реформатор в хорошому сенсі слова. Щоб покращити імідж церкви, щоб її покращити стан в суспільстві, щоб розібратися з фінансами, щоб припинити педофілію, покарати інших і вирішити багато питань, які перед церквою постають. Стикаючись з системою управління ватиканською, розуміючи, що це колосальна структура з величезною кількістю людей і кожен там має свій інтерес. Також дуже сильно впливає традиція", - сказала вона.
На її думку, треба бути настільки вправним менеджером, сильним і дивовижним дипломатом, щоб пройти всі випробування і виклики, які перед тобою стоять.
"Папа - це теж елемент цієї структури і він не є таким незалежним і самостійним, як би нам здавалося б і хотілося б. Так, є Папи, які абсолютно слухаються своїх кардиналів, а є Папи, які навпаки - хуліганять, можливо, і з'являються не в тих місцях, де їх чекали і говорять не те що він них очікувалося і роблять не те що їм потрібно, але це все одно це відбувається в межах структури, яка називається Римо-Католицька церква. Церква задає кордони і вона встановлює правила", - зазначає Филипович.
- Таємний конклав для обрання нового Папи Римського почався у Ватикані 7 травня. Для обрання Папи Римського потрібна підтримка двох третин присутніх кардиналів. Після підрахунку усіх голосів бюлетені спалюють: у випадку, якщо голосування було безрезультативним, над Сикстинською капелою виходить чорний дим, якщо ж нового понтифіка обрали - білий.
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