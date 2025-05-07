Папа Римський не є таким самостійним, як би нам здавалося, - релігієзнавиця Филипович

Про це в ефірі Еспресо заявила релігієзнавиця Людмила Филипович.

"Будь-який Папа приходить на посаду як реформатор в хорошому сенсі слова. Щоб покращити імідж церкви, щоб її покращити стан в суспільстві, щоб розібратися з фінансами, щоб припинити педофілію, покарати інших і вирішити багато питань, які перед церквою постають. Стикаючись з системою управління ватиканською, розуміючи, що це колосальна структура з величезною кількістю людей і кожен там має свій інтерес. Також дуже сильно впливає традиція", - сказала вона.

На її думку, треба бути настільки вправним менеджером, сильним і дивовижним дипломатом, щоб пройти всі випробування і виклики, які перед тобою стоять.

"Папа - це теж елемент цієї структури і він не є таким незалежним і самостійним, як би нам здавалося б і хотілося б. Так, є Папи, які абсолютно слухаються своїх кардиналів, а є Папи, які навпаки - хуліганять, можливо, і з'являються не в тих місцях, де їх чекали і говорять не те що він них очікувалося і роблять не те що їм потрібно, але це все одно це відбувається в межах структури, яка називається Римо-Католицька церква. Церква задає кордони і вона встановлює правила", - зазначає Филипович.