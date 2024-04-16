ПАРЄ розгляне приєднання Косова до Ради Європи
У вівторок, 16 квітня, на пленарному засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи в Страсбурзі відбудеться голосування стосовно приєднання Косова до складу організації
Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода".
На засіданні буде заслухано доповідь про членство Косова в Раді Європи, складену грецькою депутаткою Дорою Бакояніс та схвалену Комітетом з питань політики та демократії організації в березні.
Як зазначили у виданні, для прийняття Косова до Ради Європи необхідні дві третини голосів, а в залі мають бути щонайменш третина від загальної кількості членів делегацій.
Наразі у штаб-квартирі Ради Європи перебуває делегація Асамблеї Косова, а міністр закордонних справ Косова Доніка Гервала провела зустрічі на різних рівнях.
У коментарі "Радіо Свобода" кілька депутатів-членів делегацій у ПАРЄ на умовах анонімності зазначили, що існує висока ймовірність прийняття Косово до складу організації, висловивши сподівання, що пропозиція набере достатньо голосів.
Якщо Парламентська асамблея проголосує за членство Косово, то справа перейде до рук міністрів закордонних справ Ради Європи, які повинні остаточно вирішити, чи стане Косово новим членом Ради Європи.
- 22 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що Бєлград розгляне можливість виходу з Ради Європи у разі прийняття Косово до складу організації.
- Напередодні Вучич анонсував події, які загрожують національним інтересам країни, зазначивши, що на Сербію чекають важкі дні.
- 27 березня політичний комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи рекомендував запросити частково визнану Республіку Косово до Ради Європи.
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