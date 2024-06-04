Парламент Швейцарії проголосував проти визнання Палестини незалежною державою

Про це інформує швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.

Вказано, що пропозицію депутата Соціал-демократичної партії Фабіана Моліни відхилили 131 голосом проти 61.

Разом з тим, Федеральний радник і міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на засіданні Національної ради заявив, що Швейцарія залишається прихильником рішення про дві держави, в якому Ізраїль і Палестина можуть співіснувати. Однак нині Федеральна рада вважає, що Палестина не може бути визнана незалежною державою.