Парламент Швейцарії проголосував проти визнання Палестини незалежною державою
Швейцарські парламентарі у вівторок, 4 червня, відхилили пропозицію про визнання Палестини незалежною державою
Про це інформує швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung.
Вказано, що пропозицію депутата Соціал-демократичної партії Фабіана Моліни відхилили 131 голосом проти 61.
Разом з тим, Федеральний радник і міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс на засіданні Національної ради заявив, що Швейцарія залишається прихильником рішення про дві держави, в якому Ізраїль і Палестина можуть співіснувати. Однак нині Федеральна рада вважає, що Палестина не може бути визнана незалежною державою.
- Раніше Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестинську державу
- Водночас парламент Данії відхилив законопроєкт про визнання Палестинської держави, посилаючись на слова міністра закордонних справ Ларса Локке Расмуссена про те, що для створення незалежної країни немає необхідних передумов.
- Президент Франції Емманюель Макрон під час свого візиту до Німеччини заявив про готовність визнання Палестини, але у "відповідний час".
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