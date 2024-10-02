Пентагон припускає, що Іран може повторити атаку на Ізраїль

Про це повідомляє Укрінформ.

"Звісно, ми сподіваємося, що не буде ще однієї атаки. Але очевидно, що Іран зберігає потенціал, і він щойно продемонстрував, що готовий використовувати його для прямого нападу на Ізраїль", - сказав представник оборонного відомства США.

За словами Райдера, Штати ретельно відстежують розвиток ситуації.

"Тому ми продовжуємо тісні консультації з Ізраїлем стосовно наступних кроків для його захисту",- підкреслив речник Пентагону.

Ситуація на Близькому Сході

У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.

Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.

Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.

Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.