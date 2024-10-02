Пентагон припускає, що Іран може повторити атаку на Ізраїль
Речник Пентагону генерал Патрік Райдер заявив, що Іран зберігає потенціал, який може використати для повторного нападу на Ізраїль
Про це повідомляє Укрінформ.
"Звісно, ми сподіваємося, що не буде ще однієї атаки. Але очевидно, що Іран зберігає потенціал, і він щойно продемонстрував, що готовий використовувати його для прямого нападу на Ізраїль", - сказав представник оборонного відомства США.
За словами Райдера, Штати ретельно відстежують розвиток ситуації.
"Тому ми продовжуємо тісні консультації з Ізраїлем стосовно наступних кроків для його захисту",- підкреслив речник Пентагону.
Ситуація на Близькому Сході
У вівторок, 27 вересня 2024 року, речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські ВПС вдарили по головній штаб-квартирі "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
Згодом ізраїльські військові офіційно заявили про ліквідацію лідера та одного з засновників організації Хасана Насралли. Цю інформацію підтвердило керівництво угруповання. Пізніше ЦАХАЛ заявив, що разом із Насраллою ліквідував також інших високопосадовців.
Вдень 1 жовтня The New York Times попереджав, що Іран готовий розпочати повітряну атаку на Ізраїль у найближчі 12 годин. Ввечері іранські війська запустили приблизно 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю.
Сполучені Штати Америки заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на ракетну атаку, яку 1 жовтня ввечері завдав Іран.
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