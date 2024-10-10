Передвиборча кампанія Гарріс зібрала $1 млрд, - Reuters
Передвиборча кампанія віце-президентки США Камали Гарріс і пов'язані з нею політичні комітети зібрали $1 млрд з того часу, як вона стала кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента США
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, обізнане у цьому питанні.
Зазначається, що відтоді, як 21 липня Гарріс стала кандидаткою на пост президента США, гроші почали надходити до її передвиборчої кампанії та до пов’язаних із нею політичних комітетів із безпрецедентною швидкістю.
Зокрема, Гарріс зібрала $25 млн у день, коли її оголосили кандидаткою, і накопичила $500 млн приблизно за місяць.
Своєю чергою, Дональд Трамп і Республіканська партія зібрали $130 млн у серпні, отримавши $295 млн готівкою наприкінці того місяця, проти $404 млн Гарріс та демократів.
За словами джерела Reuters, зібрані суми відображають ентузіазм донорів, які готуються до виборів 5 листопада, і будуть використані на рекламу, операції в штатах, які вагаються та персонал.
- Кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуваннях: 46% проти 43%. Таким чином, розрив між ними скоротився з 6% до 3%.
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