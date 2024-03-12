"Переговори – це не слабкість, а сила": Ватикан знову уточнив заяву Папи Франциска про "білий прапор"

Про це заявив держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін.

За його словами, заклик понтифіка полягає в тому, що має бути "створено умови для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру".

"У цьому сенсі очевидно, що створення таких умов залежить не лише від однієї зі сторін, а від обох, і першою умовою, як мені здається, є саме припинення агресії", - сказав Паролін.

Він наголосив, що "припиняти вогонь мають агресори", відтак і просити про переговори.

"Святіший Отець пояснює, що переговори – це не слабкість, а сила. Це не капітуляція, а мужність. І це говорить нам, що ми повинні більше поважати людське життя, сотні тисяч людських життів, які були принесені в жертву у цій війні в серці Європи", - сказав кардинал.

За його словами, Святий Престол занепокоєний затягуванням конфлікту, адже "поширення війни означає нові страждання, нові жертви, нові смерті, нові руйнування".

"Оскільки це рішення, які залежать від волі людини, завжди залишається можливість досягти дипломатичного рішення. Війна, розв’язана проти України, є наслідком не неконтрольованого стихійного лиха, а лише людської волі, і та сама людська воля, яка спричинила цю трагедію, також має можливість і відповідальність вжити заходів, аби покласти їй край і прокласти шлях до дипломатичного рішення", - підкреслив Паролін.

Передісторія

Папа Римський дав інтерв'ю, в якому заявив, що Україна повинна мати відвагу підняти білий прапор та почати переговори з Росією. У Ватикані спробували виправдати Папу Франциска.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що "підіймати білий прапор" на знак капітуляції має зло, й для цього його слід спершу перемогти, а міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Папи з пропозицією заохотити Путіна вивести армію з України.

Крім того, на заяву Франциска відреагував президент України Володимир Зеленський. "Коли російське зло 24 лютого розпочало цю війну, усі українці стали на захист. Християни, мусульмани, юдеї - всі. І я дякую кожному українському капелану, які - з армією, в Силах оборони. Там, на передовій. Захищають життя й людяність. Підтримують і молитвою, і розмовою, і справою", - заявив він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи заяву Папи Римського, сказав, що "капітуляція - це не мир".

11 березня апостольського нунція в Україні Вісвальдаса Кульбокаса запросили до Міністерства закордонних справ через висловлювання Папи Римського Франциска щодо того, що "Україна повинна підняти білий прапор та почати переговори з Росією".