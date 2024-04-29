Переліт за $436 тисяч: британського міністра Кемерона розкритикували через витрати на тур Центральною Азією
Міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона розкритикували за оренду розкішного літака Embraer Lineage 1000, яка обійшлась у 435 тисяч доларів, для п'ятиденного туру по Центральній Азії
Про це повідомляє The Guardian.
Минулого тижня Кемерон здійснив п'ятиденний візит до Таджикистану, Киргизстану, Узбекистану, Туркменістану, Казахстану і Монголії на літаку Embraer Lineage 1000 вартістю понад 50 млн доларів.
Серед елітних послуг цього літака: особистий сомельє, який допомагає підібрати вина на борту, а також меню, яке підходить для "найвибагливіших пасажирів", повідомляє на своєму сайті Union Aviation, чартерна компанія, яка експлуатує літак.
Літак також має власний обідній стіл та окрему зону відпочинку з довгими диванами.
"Я розумію, що Девіду Кемерону може знадобитися зафрахтувати літак, коли він подорожує до кількох країн протягом одного тижня, але це не виправдовує витрати сотень тисяч фунтів стерлінгів коштом платників податків на наймання одного з найрозкішніших приватних літаків на ринку", - написала тіньова генеральна прокурорка Емілі Торнберрі на своїй сторінці в соцмережі Х.
За словами британського уряду, міністр закордонних справ використає цей візит для просування можливостей британського бізнесу та оголосить про виділення 62 млн доларів на підтримку суверенітету і незалежності держав регіону.
"Робота міністра закордонних справ вимагає від нього поїздок за кордон для відстоювання інтересів Великої Британії. У цьому випадку це був найефективніший спосіб зробити це з точки зору витрат часу. Співвідношення ціни і якості береться до уваги в усіх рішеннях щодо поїздок, а витрати регулярно публікуються для прозорості", - наголосив речник міністра закордонних справ Британії.
- 15 квітня міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон відповів, чому військово-повітряні сили країни не можуть збивати дрони над Україною, як це зробили в Ізраїлі.
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