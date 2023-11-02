"Світ переживає темні часи": Папа Франциск назвав найсерйознішою проблемою збройову промисловість

Про це він сказав в інтерв’ю італійській програмі новин Tg1, пише Vatican News.

"Неможливо знайти здатність чітко розмірковувати, і в найтемнішу годину я додам: ще одна поразка. Так було з останньої світової війни, з 1945 року й досі, одна поразка за одною, бо війни не припинялися. Але найсерйознішою проблемою залишається збройова промисловість", - заявив Папа Римський.

"Людина, яка розуміється на інвестиціях, сказала мені, що сьогодні інвестиції, які приносять найбільший прибуток, – це збройові заводи", - додав він.

Коментуючи ймовірність ​​глобальної ескалації, Папа Римський сказав: "Це буде кінець багатьох речей і багатьох життів. Я думаю, що людська мудрість зупинить ці речі".

При цьому він назвав українців народом-мучеником.