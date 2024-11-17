Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував

Про це пише Reuters.

Під час промови бразильської першої леді у залі пролунав звуковий сигнал корабля, і жінка пожартувала: "Мені здається, це Ілон Маск".

Потім вона додала: "Я тебе не боюся, йди до дідька, Ілоне Маску".

Своєю чергою американський мільярдер відреагував на це, зробивши репост у соцмережі X відео, де Джанджа Лула да Сілва говорить ці слова. Маск коротко прокоментував: "Лол", що в американському сленгу означає сміх або жартівлива реакція в текстових повідомленнях чи онлайн-спілкуванні.



Що передувало

8 квітня суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес розпочав розслідування щодо того, чи перешкоджав Ілон Маск правосуддю на тлі конфлікту з мільярдером через його соціальну мережу X.

Уже 30 серпня суд Бразилії ухвалив рішення, що робота соцмережі X у країні має бути припинена негайно та цілком.

У вересні верховний суддя зняв блокування з банківських рахунків компаній Starlink та Х, що належать американському мільярдеру Ілону Маску, а пізніше стягнув близько $3,3 млн із банківських рахунків Х та Starlink для сплати штрафів.

Згодом стало відомо, що Ілон Макс погодився виконати умови Верховного суду Бразилії, щоб розблокувати доступ до соцмережі та призначив представника X у країні.

27 вересня бразильський суд постановив, що X все ще має сплатити понад 5 млн доларів у вигляді штрафів, перш ніж отримати дозвіл відновити роботу в країні.

Бразильський Верховний суд стверджувала, що компанія Х заплатила штрафи для відновлення своєї роботи в країні на неправильний рахунок. Проте вже 9 жовтня суддя Верховного суду Бразилії постановив, що роботу Х можна відновити.

