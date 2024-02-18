Підписання безпекової угоди між Україною та США може відбутись у липні, - Стефанішина

Про це повідомляє Укрінформ.

"Відповідні переговори проводилися на рівні заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви. Як ви знаєте, Андрій Єрмак підтримує постійний зв’язок з Джейком Салліваном (радником президента США з питань нацбезпеки, - ред.). Тобто з тактичної точки зору переговори проведені, стратегічно ухвалена декларація. Це рішення може бути ухвалене раніше", - сказала віцепрем’єрка з питань євроінтеграції.

Зокрема, за словами Стефанішиної, наразі основна увага України зосереджена на більш нагальних рішеннях, яких потребує український народ та українські військові.

"Ми маємо спочатку вижити, а далі вже думати, як гарантувати свою безпеку", - зауважила вона, додавши, що зараз Україна фокусується на рішеннях, які мають бути ухвалені в березні у Конгресі США.

Вона наголосила, що попри це, гарантії безпеки між Україною та США усе одно будуть підписані.

"Нам потрібно захистити українські міста, нам потрібно, щоб у "Патріотів" були снаряди. І це питання життя і смерті. Тому концентруємося на цьому. А гарантії безпеки точно будуть підписані", - наголосила віцепрем’єрка.