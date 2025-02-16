"Поки в Росії і Китаї авторитарний режим, вони будуть довіряти більше один одному, ніж Вашингтону": експерт Єфремов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Є така наївна думка у деяких американських експертів зіграти так званого зворотнього Ніксона. Ідея полягає в тому, щоб знизити рівень контактів і ступінь зв'язків між Москвою та Пекіном, а натомість перевернути Москву на бік Вашингтона в його планованому протистоянні із Китаєм. Тут є один нюанс, така схема працює непогано, якщо в Росії, наприклад, був би демократичний устрій або демократичний режим", - зазначив він.

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Дмитро Єфремов зауважив, що в іншому разі довіра між Москвою та Пекіном, тобто між двома авторитарними лідерами, буде значно міцнішою, ніж довіра кожного з них до будь-якого демократичного лідера, чи демократичної країни.

"У нас тут з'явились сумніви з приводу того, чи буде Трамп справді і повністю грати в демократію, чи можна буде його через рік, два, три вважати справжнім демократичним лідером. Але поки що він поводиться і представляє країну, яка спирається на демократичні інститути, демократичні правила ухвалення рішень. Поки що вибори зберігаються, і коли система працює через ось ці процедури, це означає, що ротація відбудеться раніше чи пізніше. Тому побудувати двосторонні довірливі відносини на основі ось цього політичного, скажімо, діалогу і близькості політичного устрою поки що ні для Китаю з Вашингтоном не видається можливим, ні для Росії з Вашингтоном. В будь-якій такій комбінації, поки в Росії і в Китаї авторитарний режим, авторитарні лідери, вони будуть довіряти більше один одному, ніж Вашингтону або американській будь-якій адміністрації", - сказав експерт Української асоціації китаєзнавців.