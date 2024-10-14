Поліція Каліфорнії затримала чоловіка з Лас-Вегасу, що, можливо, готував третій замах на Трампа
У суботу, 12 жовтня 2024 року, у Південній Каліфорнії неподалік місця проведення мітингу на підтримку кандидата у президенти США Дональда Трампа правоохоронці затримали чоловіка із зарядженою зброєю
У ніч на понеділок, 14 жовтня, за київським часом про це повідомили The New York Post та Abc13.
Підозрюваним є 49-річний житель Лас-Вегаса Вем Міллер. Його затримали близько 17:00 суботи на контрольно-пропускному пункті приблизно за чверть милі від мітингу з фальшивими VIP-перепустками на мітинг і фальшивими перепустками для преси. Також у нього була незареєстрована зброя, зокрема, заряджена рушниця, пістолет і магазин великої місткості.
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Шериф місцевості Коачелла заявив, що це, можливо, була підготовка до третього замаху на колишнього президента. Зазначається, що інцидент не вплинув на безпеку Трампа чи будь-кого на його заході.
- 13 липня у штаті Пенсильванія під час мітингу на кандидата в президенти США Дональда Трампа було скоєно замах. Після звуків стрілянини його евакуювали зі сцени зі слідами крові на обличчі.
- Згодом, 15 вересня, неподалік від кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа сталася стрілянина, але експрезидент не постраждав.
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