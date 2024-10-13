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США може очікувати більш напружена ситуація, ніж після виборів 2020-го року, - професор Айзенберг

Марина Клюєва
13 жовтня, 2024 неділя
22:26
Світ Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати

Професор Мангеттенського університету Ігор Айзенберг вважає, що цьогорічні вибори президента США будуть більш напруженими, ніж у 2020 році

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Почекати 5 листопада можна, але заспокоїтись не можна буде, тому що 5-го листопада нічого не закінчиться. Я думаю, що ми і 6-го листопада не будемо знати результатів і, напевно, і 7-го не будемо їх знати. І взагалі невідомо, коли ми будемо їх знати. Тому що те, що відбувається, шанси 50 на 50, це абсолютно очевидно з усіх опитувань в Штатах. Тому там буде йти боротьба за тисячі голосів, навіть не десятки тисяч. У деяких штатах це можуть бути навіть сотні голосів. Тому там будуть іти підрахунки, перерахунки", - вважає професор. 

На його думку, чекати результатів виборів президента США у ніч на шосте листопада марно. 

"Наприклад, виборча комісія Штату Джорджія, де республіканці мають більшість в один голос, вона ухвалила рішення про ручний підрахунок голосів, ручну обробку голосів усіх бюлетенів. Це означає, що це точно буде тиждень, 10 днів, або більше, ми раніше не будемо знати результатів виборів у Джорджії, якщо суд не скасує це рішення. А Джорджія - один із ключових із семи штатів, яка дає 16 виборників, делегує в колегію виборників. Тобто ми можемо чекати 5 листопада, але ми не будемо знати в ніч на 6-те результатів. Я думаю, що це нереально, як не будемо його знати і в наступні дні. Сполучені Штати може очікувати дуже напружена ситуація, не менш напружена, а скоріше більш напружена, ніж була після виборів 2020-го року", - зазначив Ігор Айзенберг. 

  • 3 жовтня стало відомо, що колишній президент США Дональд Трамп заклав основу для спроби скасувати вибори 2020 року ще до своєї поразки, а також свідомо "вдався до злочинів" у спробі вчепитися за владу.
  • 8 жовтня повідомлялось, що кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа в опитуваннях: 46% проти 43%. Таким чином, розрив між ними скоротився з 6% до 3%.
Теги:
Відео
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
Камала Гарріс
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