Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ

Польща скликала екстрене засідання ООН через порушення повітряного простору дронами РФ

Дар'я Тарасова
11 вересня, 2025 четвер
12:36
Світ голосування ООН

Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання на прохання Польщі для обговорення порушення польського повітряного простору Росією в ніч на 10 вересня

Зміст

Про це пише Reuters.

Міністерство закордонних справ Польщі повідомило у четвер, 11 вересня, про скликання екстреного засідання ООН. Ця заява відбулася після безпрецедентної операції, в рамках якої Європейський Союз і країна-член НАТО Польща, за підтримки союзників з НАТО, збили російські безпілотники, що порушили її повітряний простір у середу.

"Звертаємо увагу світу на цю безпрецедентну атаку російського безпілотника на країну-члена ООН, ЄС та НАТО. Я виступав перед Радою (Безпеки) ООН у минулому, і мені здається, що наші аргументи були переконливими", - заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський місцевому радіо.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

