"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 14 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Окупаційна "пресслужба" ЗАЕС заявила: "ЗСУ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС, вибуховий пристрій скинули за п'ять метрів від паливосховищ".
Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" написав: "Польщу атакують українські шпигуни: вже затримано другу групу журналістів-агентів українських спецслужб".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Сирський уже не задоволений, що став Головкомом. Він розуміє, що все йде до поганого результату, усередині армії тихий саботаж, настрій армії "антипрезидентський", Україна втрачає позиції і відступає, а він буде в цій грі "цапом-відбувайлом".
- Російські пропагандисти також поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій.
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