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"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня

15 березня, 2024 п'ятниця
03:59
Світ Соловйов та путін

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 14 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Окупаційна "пресслужба" ЗАЕС заявила: "ЗСУ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС, вибуховий пристрій скинули за п'ять метрів від паливосховищ".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" написав: "Польщу атакують українські шпигуни: вже затримано другу групу журналістів-агентів українських спецслужб".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Сирський уже не задоволений, що став Головкомом. Він розуміє, що все йде до поганого результату, усередині армії тихий саботаж, настрій армії "антипрезидентський", Україна втрачає позиції і відступає, а він буде в цій грі "цапом-відбувайлом".

  • Російські пропагандисти також поширюють фейк про те, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний отримав $53 млн компенсації за відмову від політичних амбіцій.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Польща
ЗСУ
Війна з Росією
окуповані території
фейк
Військові новини
пропаганда
Запорізька АЕС
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Олександр Сирський
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