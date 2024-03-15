"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 14 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Окупаційна "пресслужба" ЗАЕС заявила: "ЗСУ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС, вибуховий пристрій скинули за п'ять метрів від паливосховищ".

Маніпуляція: Ворожий TG-канал "Первый Харьковский" написав: "Польщу атакують українські шпигуни: вже затримано другу групу журналістів-агентів українських спецслужб".

Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Сирський уже не задоволений, що став Головкомом. Він розуміє, що все йде до поганого результату, усередині армії тихий саботаж, настрій армії "антипрезидентський", Україна втрачає позиції і відступає, а він буде в цій грі "цапом-відбувайлом".