Помічнику Нетаньягу висунули звинувачення через витік надсекретної інформації щодо Гази

Про це пише Reuters.

За її словами, Уріх та ще один помічник викрали секретну інформацію в ізраїльської армії та передали її німецькій газеті Bild. На переконання генпрокурорки, мета — вплинути на громадську думку та дискусію навколо загибелі шести ізраїльських заручників у Газі наприкінці серпня 2024 року.

Журналістське розслідування Bild, яке вийшло через кілька днів після того, як тіла заручників знайшли в тунелях ХАМАС, повторювало версію Нетаньягу, що саме бойовики зірвали домовленості про припинення вогню. ХАМАС, навпаки, звинувачував у провалі перемовин Ізраїль.

За інформацією представника міністерства оборони Ізраїлю, четверо із шести загиблих заручників були у списку з понад 30 полонених, яких ХАМАС планував звільнити в разі досягнення перемир'я.

Сам Уріх категорично заперечує свою провину. Розслідування цієї справи було розпочато правоохоронними органами наприкінці 2024 року.

Водночас Нетаньягу назвав розслідування проти Уріха та інших помічників політично вмотивованими, наголосивши, що Уріх не завдав шкоди державній безпеці.

Ізраїльській прем'єр охарактеризував заяву Бахарав-Міари як "жахливу" і зазначив, що час її оприлюднення викликає серйозні питання.

Адвокати Уріха також стверджують, що звинувачення є безпідставними і що невинуватість їхнього клієнта буде доведена безсумнівно.