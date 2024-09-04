"Порушило б санкції США проти РФ": Маск назвав ще одну причину, чому не дозволив увімкнути Starlink біля Криму

Про це він написав у власній соцмережі X.

За словами бізнесмена, у 2022 році його компанія посеред ночі отримала запит від українського уряду на активацію Starlink у Криму протягом кількох годин. Водночас жодного дозволу на обхід санкцій від уряду США там не отримували.

Маск заявив, що, виконавши прохання України, його компанія вчинила б кримінальне порушення американського законодавства. Він також нагадав, що Starlink "є комерційною, а не військовою системою".

"Використання Starlink для зв’язку, включно з військовим зв’язком, є нормальним, так само як військові використовують інтернет загалом. Але якщо ми навмисно беремо участь у відвертих діях війни, тоді ми робимо Starlink військовою системою, і інші країни мають повне право атакувати наші супутники", - переконаний американський мільярдер.

Скандал із вимкненим Starlink у Криму

Про відключення Starlink у біографії Ілона Маска у 2023 році написав письменник Волтер Айзексон. За його словами, бізнесмен боявся, аби ЗСУ не використали технологію для завдання удару по ЧФ Росії.

Маск своєю чергою заявив, що не відключав Starlink у Криму – він відхилив запит України на його підключення.

"SpaceX нічого не дезактивував. Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту", - пояснив бізнесмен.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав дії Маска сумішшю невігластва та великого его, наслідком чого стали численні людські жертви.

У Сенаті США вимагали провести розслідування стосовно компанії SpaceX після того, як він визнав, що заблокував Україні супутниковий інтернет Starlink у Криму. А сам Маск заявив, що не вважає себе зрадником через цей інцидент.

Варто зазначити, що це не перший скандал за участю Маска. Минулого року його компанія SpaceX повідомила Пентагону, що відмовляється фінансувати служби супутникового зв'язку Starlink в Україні. Зрештою США взяли витрати на себе.