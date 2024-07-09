Посли країн ЄС обговорять поїздки Орбана до Москви та Пекіна

Про це пише Голос Америки.

Нарада формально має відбутися на вимогу Польщі, яка разом з іншими виголосила застереження після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їздив до Москви 5 липня і до Пекіна 8 липня з тим, що угорський керівник називає "мирною місією".

Як пише видання, Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня - на другий день після офіційного початку угорського головування в ЄС.

Він визнав, що він не був уповноважений Євросоюзом на переговори і наголосив, що діяв як суверенний керівник своєї держави. Водночас Орбан підкреслив, що його діяльність пов'язана з головуванням Угорщини в ЄС і говорить про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, визначений більшістю країн Євросоюзу.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.

Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.