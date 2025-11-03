Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР

Про це повідомляє Yle.

Александер Стубб висловив пропозицію щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна під час саміту G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка).

Він також підкреслив, що світ вступив в нову ядерну епоху, у якій значення ядерної зброї зростає.

Президент Фінляндії додав, що через нові випробування, зокрема зі сторони РФ, НАТО і США, багатостороння система контролю руйнується, а контроль над озброєннями стає складнішим.

