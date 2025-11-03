Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР

Марія Музиченко
3 листопада, 2025 понедiлок
12:35
Світ Президент Фінляндії Александер Стубб

У понеділок, 3 листопада, президент Фінляндії Александер Стубб запропонував президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Південній Африці

Зміст

Про це повідомляє Yle.

Александер Стубб висловив пропозицію щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна під час саміту G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка).

Він також підкреслив, що світ вступив в нову ядерну епоху, у якій значення ядерної зброї зростає. 

Президент Фінляндії додав, що через нові випробування, зокрема зі сторони РФ, НАТО і США, багатостороння система контролю руйнується, а контроль над озброєннями стає складнішим.

Читайте також: "РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї

  • 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
  • 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
  • Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.
  • 27 жовтня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що готовність проведення зустрічі  Путіна й Трампа нібито зберігається.
Новини
Росія
Фінляндія
Африка
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
G-20
