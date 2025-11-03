Президент Фінляндії Стубб запропонував Трампу та Путіну зустрітися на саміті G20 у ПАР
У понеділок, 3 листопада, президент Фінляндії Александер Стубб запропонував президенту США Дональду Трампу та російському диктатору Володимиру Путіну зустрітися на полях саміту G20 у Південній Африці
Про це повідомляє Yle.
Александер Стубб висловив пропозицію щодо можливої зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна під час саміту G20, який відбудеться наприкінці листопада в Йоганнесбурзі (Південна Африка).
Він також підкреслив, що світ вступив в нову ядерну епоху, у якій значення ядерної зброї зростає.
Президент Фінляндії додав, що через нові випробування, зокрема зі сторони РФ, НАТО і США, багатостороння система контролю руйнується, а контроль над озброєннями стає складнішим.
Читайте також: "РФ випробовує, Китай випробовує, але вони про це не говорять": Трамп заявив, що США не хочуть бути єдиними, хто не проводить випробування ядерної зброї
- 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та повідомив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- 23 жовтня американський президент заявив, що скасував запланований саміт та висловив сподівання, що російський диктатор й президент Володимир Зеленський стануть розсудливішими.
- Згодом лідер США зазначив, що готовий провести зустріч з Путіним за умови, якщо буде впевнений у можливості укласти угоду щодо завершення війни в Україні.
- 27 жовтня помічник диктатора РФ Юрій Ушаков заявив, що готовність проведення зустрічі Путіна й Трампа нібито зберігається.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.72 Купівля 41.72Продаж 42.19
- EUR Купівля 48.19Продаж 48.82
- Актуальне
- Важливе