Опитування: 55% респондентів в Польщі вважають, що Україна має швидко завершити війну навіть ціною територій
У Польщі 55% респондентів висловилися за завершення війни в Україні навіть ціною територіальних поступок Росії. У квітні 2022 року так вважали лише 26% опитаних
Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає "Польське радіо".
Соціологи зазначають, що це вперше після початку повномасштабної війни в Україні у польському суспільстві переважає думка, що Київ має досягти з РФ мирної угоди, навіть якщо це передбачатиме втрату Україною частини територій чи незалежності. Зараз такої думки дотримуються 55% респондентів, тоді як у вересні цього року такої думки були 39% респондентів, а у квітні 2022 року – 26%.
Лише 31% польських респондентів зараз вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії (у вересні 2024-го таких було 46%, у квітні 2022-го – 59%).
CBOS зазначає, що на різних етапах війни поляки вважали, що українці (за підтримки Заходу) повинні продовжувати воювати й не йти на поступки Росії. Однак із початку другого року великої війни цей відсоток постійно знижувався, а за останні три місяці впав на кілька процентних пунктів.
Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі найменших міст, малоосвічені люди, громадяни в скрутному матеріальному становищі, глибоко релігійні та ті, хто сповідує праві погляди.
Дослідження проводили з 28 листопада по 8 грудня 2024 року.
Варто зазначити, що, за результатами опитування КМІС, оприлюдненого в листопаді, в Україні лише 32% респондентів готові до територіальних поступок РФ заради миру.
- 16 грудня президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки РФ.
- Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 17 грудня заявив, що переговори з Росією про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну проти України.
- Актуальне
- Важливе