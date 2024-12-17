Опитування: 55% респондентів в Польщі вважають, що Україна має швидко завершити війну навіть ціною територій

Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки (CBOS), передає "Польське радіо".

Соціологи зазначають, що це вперше після початку повномасштабної війни в Україні у польському суспільстві переважає думка, що Київ має досягти з РФ мирної угоди, навіть якщо це передбачатиме втрату Україною частини територій чи незалежності. Зараз такої думки дотримуються 55% респондентів, тоді як у вересні цього року такої думки були 39% респондентів, а у квітні 2022 року – 26%.

Лише 31% польських респондентів зараз вважає, що Україні слід продовжувати боротьбу без жодних поступок Росії (у вересні 2024-го таких було 46%, у квітні 2022-го – 59%).

CBOS зазначає, що на різних етапах війни поляки вважали, що українці (за підтримки Заходу) повинні продовжувати воювати й не йти на поступки Росії. Однак із початку другого року великої війни цей відсоток постійно знижувався, а за останні три місяці впав на кілька процентних пунктів.

Як показало опитування, мирні переговори з РФ частіше підтримують поляки у віковій групі 18-24 років, жителі найменших міст, малоосвічені люди, громадяни в скрутному матеріальному становищі, глибоко релігійні та ті, хто сповідує праві погляди.

Дослідження проводили з 28 листопада по 8 грудня 2024 року.

Варто зазначити, що, за результатами опитування КМІС, оприлюдненого в листопаді, в Україні лише 32% респондентів готові до територіальних поступок РФ заради миру.