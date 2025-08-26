Патова ситуація навколо зустрічі Путіна і Зеленського та нова надія у вигляді "Фламінго". Акценти світових ЗМІ 26 серпня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 26 серпня.

Нові санкції ЄС без участі США – не дадуть результату

фото: Getty Images

У Politico написали про новий пакет санкцій ЄС проти РФ, який буде 19-им за рахунком. Зазначається, що Європейський Союз розробляє нові заходи, спрямовані на послаблення воєнної економіки Росії. Але, вже зобов'язавшись поступово відмовитися від імпорту нафти та газу, блок дедалі більше усвідомлює, що саме Вашингтон, а не Брюссель, має найкраще становище для цього, відзначають у виданні.

За даними джерел, цей пакет санкцій не включатиме суттєвих нових обмежень на продаж енергоносіїв, які фінансують війну Росії проти України. Він має бути представлений наступного місяця та натомість буде спрямований проти суден "тіньового флоту" та компаній, які допомагають Росії обходити чинні правила.

"Найбільш болісними наслідками для Москви будуть запровадження вторинних санкцій – проти компаній або країн, які ведуть бізнес з Росією, – але справжній вплив вони відчують лише зі сторони США. Багато експертів стверджують, що Володимир Путін розпочав переговори з Дональдом Трампом на Алясці лише після того, як Вашингтон запровадив високі тарифи проти Індії через купівлю нею життєво важливої ​​для Росії нафти. Наступним різким кроком було б посилення аналогічних санкцій, щоб обмежити надзвичайно важливу торгівлю Росії з Китаєм. Видно, що Трамп залишає цей варіант на столі, якщо мирні переговори проваляться", - наголошують у Politico.

Трамп у п’ятницю сказав, що протягом наступних двох тижнів з'ясує, яким "шляхом це піде".

Експертка з питань санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна сказала, що хоча російська економіка виглядає "поверхнево стійкою", вона вже тріщить під тиском Заходу.

"Нижчі ціни на нафту, стагнація у військово-промисловому секторі, банківська криза, що назріває, та постійно зростаючі військові витрати поставили російську економіку на шлях рецесії", – сказала вона і додала, що санкції проти російського тіньового флоту – один із "багатьох факторів".

Вторинні санкції, подібні до тих, що можуть бути запроваджені США проти компаній, що співпрацюють з російськими фірмами, "різко загострять існуючі проблеми російської економіки, однак Кремль не вірить погрозам адміністрації Трампа, тому вважає, що поки що може пережити бурю", каже експертка.

А у Der Spiegel написали про "рожеву загрозу для російської економіки", яка дає надію щодо справжньої дипломатії.

"Київ масово розширює свій ракетний арсенал і натякає на серйозніші удари по Росії. Крилаті ракети "Фламінго" мають на меті потужно вразити російську нафтову промисловість, тим самим відкриваючи шлях для переговорів", - відзначають у виданні.

Трамп загруз в плутанині та поспіху щодо вирішення російсько-української війни

Зеленський, Путін, Трамп, фото: колаж

У The New York Times пишуть, що за останні 10 днів Україна пережила один із найінтенсивніших сплесків дипломатичної активності з початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому. Однак зустріч лідерів України та РФ, здається, все менш імовірною.

У The Fox News написали, що колишній радник Трампа Джон Болтон розкритикував політику президента США щодо України. Він вказує на суперечності щодо санкцій проти Росії та блокування Пентагоном ударів по Україні.

"Переговори Трампа, що зазнають краху в плутанині, поспіху та відсутності будь-якої помітної згоди між Україною, Росією, кількома європейськими країнами та Америкою, можуть бути в останній стадії, як і його кампанія за Нобелівську премію миру", – написав Болтон через кілька днів після того, як федеральні агенти провели обшуки в його будинку та офісі.

Він також розкритикував різку зміну позиції Трампа після зустрічі з Путіним на Алясці – відмову від нових санкцій проти Москви та відмову від вимог про припинення вогню на користь "остаточної угоди" – як доказ хаотичної дипломатії.

Колишній посол ООН також вказав на суперечності всередині адміністрації, зазначивши, що Трамп сказав Україні, що вона повинна завдавати ударів всередині Росії, навіть коли Пентагон блокує це для Києва.

"Його зусилля протягом останніх двох з гаком тижнів, можливо, ще більше віддалили нас від миру та справедливого врегулювання для України, ніж раніше", – підсумував Болтон.

У The Washington Post написали, хоч Трамп дуже хоче Нобелівську премію миру, але більшість членів комітету проти нього.

А у Bloomberg відзначили, що президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв з Володимиром Путіним останніми днями і вважає, що саме неприязнь президента Росії до українського президента Володимира Зеленського гальмує зустріч між двома лідерами.

"Він його не любить, – сказав Трамп журналістам у понеділок в Овальному кабінеті і двозначно додав: – У мене є люди, які мені не подобаються, я не люблю з ними зустрічатися".

Патова ситуація навколо зустрічі Путіна і Зеленського – це черговий удар по зусиллях Трампа завершити вторгнення Росії в Україну, яке триває вже четвертий рік, констатують у виданні.

Читайте також: Ексрадник Трампа Болтон: Путіну вдалося знову повернути президента США під свій вплив