Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня
Огляд

Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні, Трамп лютує, а Україна запасається зброєю. Акценти світових ЗМІ 3 вересня

Юрій Мартинович
3 вересня, 2025 середа
10:10
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань – що означає масштабний військовий парад у Пекіні за участі головних антагоністів сучасності, та якими є найкращі гарантії безпеки для України

Зміст

Про це і не тільки писали світові ЗМІ 3 вересня.

Китайський парад зброї та антизахідник сил 

Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай

Велику увагу медіа присвятили найбільшому в історії параду в Китаї, де Сі Цзиньпін, у супроводі Путіна та Кіма (вперше ця трійця була публічно разом), прогулювалися Пекіном. В Axios написали, що президент Трамп у Вашингтоні, під час заходу, присвяченого 80-річчю офіційної капітуляції Японії, яка завершила Другу світову війну, припустив, що ця трійця в Китаї може змовлятися проти США.

Очікувалося, що іранський президент Масуд Пезешкіан також приєднається до трійки та 22 інших лідерів на масштабному заході, який примітний відсутністю західних лідерів.

"Чотири союзники останніми місяцями прагнули налагодити військову, економічну та політичну співпрацю в рамках альянсу, який аналітики зовнішньої політики називають "віссю потрясінь", - відзначають у Axios.

Під час параду, Сі заявив величезному натовпу, що світ" стоїть перед вибором між миром і війною, діалогом і конфронтацією", але Китай "непереможний".

Трамп у ​​дописі на Truth Social іронічно передав вітання лідерам, які прилетіли в Пекін: "Будь ласка, передайте мої найщиріші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, які змовляються проти Сполучених Штатів Америки".

У Der Spiegel красномовно назвали такий розвиток справ: "Путін, Сі та Кім святкують у Пекіні – Трамп лютує здалеку".

У виданні відзначили, що Сі був одягнений у костюм у стилі колишнього лідера Мао Цзедуна та привітав присутніх глав держав англійською мовою словами: "Приємно познайомитися. Ласкаво просимо до Китаю".

У Bloomberg написали, що енергетичні перемоги Путіна в Китаї завдають удару по експортним прагненням Трампа. У свій перший день на посаді президент Дональд Трамп пообіцяв встановити енергетичне домінування США у світі. Через сім місяців ця мета опинилася під загрозою, оскільки найбільший у світі імпортер демонструє свою економічну та геополітичну силу, відзначають у виданні.

Річ у тому, що Китай максимально наблизив проєкт масштабного газопроводу "Сила Сибіру 2" до реальності, РФ, схоже, погодилася і на розширення потужностей на інших маршрутах, ще більше зміцнюючи зв'язки двох країн.

"Геополітичне послання є важливим, – каже Міхал Мейдан, який очолює дослідження Китаю в Оксфордському інституті енергетичних досліджень, – Росії потрібні покупці на свій газ, і вона давно говорить про поворот на схід, це важливий ринок збуту її газу. Китай геджує свій вплив на американський ЗПГ та американську фінансову торговельну архітектуру".

У Bloomberg додають, що очевидна угода щодо "Сили Сибіру 2" – це, мабуть, найяскравіший результат чотириденного візиту Володимира Путіна до Китаю. 

"Трубопровід життєво важливий для зусиль із залучення нових покупців в Азії після того, як потоки до Європи – колись найбільшого клієнта Росії – практично вичерпалися після вторгнення в Україну у 2022 році", - відзначають у виданні.

На думку експертів, новий газопровід "Сила Сибіру 2" повноцінно запрацює лише після 2030 року.

Натомість у CNN написали, що на військовому параді Китаю представив новітню зброю, кидаючи виклик західному порядку. 

На параді було представлено сотні передових видів озброєння та залучено понад 10 000 військовослужбовців, щоб продемонструвати зростаючу військову міць Китаю завдяки прагненню Сі модернізувати найбільшу у світі регулярну армію.

"Хоча значна увага зосереджена на нових видах ядерної зброї великої дальності, таких як міжконтинентальна балістична ракета DF-61, у довгостроковій перспективі ще важливішою може бути така зброя, як нова мобільна лазерна зброя ППО, що встановлюється на вантажівках і кораблях. Якщо вони вже численно розгорнуті в силах Народно-визвольної армії, як Китай зазначав на пресконференції перед парадом, вони можуть створити реальні проблеми для будь-якого супротивника, який хотітиме перешкодити пересуванням китайських військових у регіоні", - відзначають у виданні.

Сучасна зброя дасть Україні виживання 

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км

Українська ракета "Фламінго" з дальністю польоту 3 000 км, фото: facebook.com/efrem.lukatsky

 

У The New York Time написали статтю про те, що Україна прагне нарощувати зброю, потужнішу за будь-яку гарантію безпеки. Американські журналісти відзначають, що Київ розглядає добре оснащену армію як сильніший стримуючий фактор для Москви, ніж будь-які західні обіцянки захищати її. Український уряд працює над тим, щоб залучити мільярди для купівлі більшої кількості зброї.

Загалом Україна прагне багатомільярдного збільшення озброєнь за кошти Європи, щоб забезпечити довгострокову безпеку, адже допомога США зменшується, а західні гарантії залишаються невизначеними. Київ хоче зміцнити армію для війни та стримування Росії після її завершення. Нова система закупівель за підтримки НАТО спрямує європейські кошти на американську зброю, зокрема системи ППО Patriot, із цільовим обсягом закупівель $1 млрд щомісяця. Перший контракт на $825 млн уже укладено.

Україна також активно розвиває власну оборонну промисловість, уже постачаючи безпілотники та розпочавши виробництво крилатої ракети великої дальності "Фламінго", яка може вражати цілі на відстані у 3 тис. км. Це частина стратегії зміцнення армії як головної гарантії безпеки, адже західні обіцянки залишаються неконкретними. 

Однак європейське фінансування може зіткнутися з бюджетними обмеженнями, а Україна має вирішувати проблему нестачі особового складу. Натомість Росія виступає проти потужної української армії та розміщення західних військ, Москва наполягає на невступі України до НАТО та обмеженні її Збройних сил. Експерти вважають, що власна зброя, як "Фламінго", може стати найефективнішим стримуючим фактором для Кремля, порівняно з західними гарантіями.

"Навіть якщо українська армія зросте, вона ніколи не зможе зрівнятися з російською за розмірами. Саме тому Київ вважає придбання та виробництво більш досконалої зброї важливим для свого довгострокового виживання", - констатують у The New York Time.

Схожу думку висловив ексміністр МЗС України Дмитро Кулеба у своїй колонці для The Washington Post. Він провокативно написав: "Україні не потрібні гарантії безпеки. Західні чоботи на місцях не забезпечать миру. Озброєння України та її політична інтеграція – так".

У Politico зауважили, що українські атаки на нафтопереробні заводи РФ спровокували паливну кризу та зупинили прибутковий експорт газу з Москви, і цей тиск на російського президента з вимогою розпочати переговори лише зростає.

"Хоча вплив збитків важко оцінити, аналітики підрахували, що від 15 до 20 відсотків виробництва палива в Росії зараз не працює, що змусило Москву запровадити заборону на експорт та спричинило утворення черг на заправках у провінційних містах", - відзначають у виданні.

А у The Fox News написали, що за словами головного політичного аналітика каналу Бріта Х'юма, відмова від російсько-української війни буде провалом для президента Трампа. Експерт пояснює, що Дональд Трамп має надалі тиснути на Путіна, щоб досягти миру.

Читайте також: Чому Путін хоче "переможної війни", а не шукає миру: 80 років з дня капітуляції Японії та уроки історії

Статті
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
КНДР
Володимир Путін
Кім Чен Ин
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Сі Цзиньпін
оборона та безпека
