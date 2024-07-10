Путін не має жодного бажання досягти миру в Україні, - США в ООН про удар по Охматдиту
Постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд відреагувала на ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві та заявила, що російський лідер Володимир Путін не зацікавлений досягти миру в Україні
Про це вона заявила під час засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".
"Ніби раніше були якісь сумніви з цього приводу, але вчорашній удар по "Охматдиту" абсолютно очевидно показує, що Путін не зацікавлений у мирі. Він рішуче налаштований ширити смерть й руйнування, продовжуючи свою загарбницьку війну", - заявила Томас-Грінфілд.
За її словами, Штати підтримуватимуть Україну, поки війну не буде припинено й не запанує справедливість. Водночас дипломатка закликала усі інші держави світу допомагати Україні.
"Ми підтримуватимемо Україну у її зусиллях із захисту кордонів й ми підтримуватимемо її тут у Радбезі", - сказала постійна представниця США в ООН.
- Уранці 8 липня російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Унаслідок влучань ворожих ракет на Київщині, у Кривому Розі, Покровську, Дніпрі та Києві загинули 38 людей, майже дві сотні - поранено.
- Зокрема, у Шевченківському районі столиці зазнали руйнування два поверхи корпусу лікарні "Охматдит". Загинули 2 дорослих (одна з них лікарка), 10 постраждали. Пошкоджені кілька інших корпусів.
- Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія завдала удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме крилатою ракетою Х-101.
- 9 липня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у момент, коли російська ракета влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там перебували 627 дітей.
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