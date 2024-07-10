Путін не має жодного бажання досягти миру в Україні, - США в ООН про удар по Охматдиту

Про це вона заявила під час засідання Радбезу ООН, передає "Укрінформ".

"Ніби раніше були якісь сумніви з цього приводу, але вчорашній удар по "Охматдиту" абсолютно очевидно показує, що Путін не зацікавлений у мирі. Він рішуче налаштований ширити смерть й руйнування, продовжуючи свою загарбницьку війну", - заявила Томас-Грінфілд.

За її словами, Штати підтримуватимуть Україну, поки війну не буде припинено й не запанує справедливість. Водночас дипломатка закликала усі інші держави світу допомагати Україні.

"Ми підтримуватимемо Україну у її зусиллях із захисту кордонів й ми підтримуватимемо її тут у Радбезі", - сказала постійна представниця США в ООН.