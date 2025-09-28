Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ "Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
Ексклюзив

"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи

Марина Клюєва
28 вересня, 2025 неділя
20:53
Світ Валерій Чалий

Провокації Росії у країнах Європи - це не гібридна війна, але вона такою стане, Путін не стримається

Зміст

Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий в етері Еспресо.

"Це ніяка не… гібридна вона тільки в тому розумінні, що інформаційні заходи психологічні, інформаційно-психологічні операції поєднуються з реальними операціями. Що таке дрони - це та сама зброя, це ж не гібрид, це конкретна війна. Тобто це літальний апарат, який перевесік ваш кордон, заряджений. Буде це, але я припускаю, через те, що люди, реагують… Так в світі поведено, і поки що наші європейські сусіди показують, що вони від цієї парадигми не відійшли, попри те, що прописані протоколи: “Треба збивати”. Вони не збивають. Уявіть собі, якби у них заїхало так не три МіГа, просто зачепили, глибоко зайшли досить спеціально. До речі, три МіГа російських в Естонію, це щоб точно вже знали, що не випадково. Ну я так жартую, аби підкреслити випадковість зальоту трьом літаками, як правило, там може один бути. Так от я моя версія все-таки така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції, диверсійними групами, в поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", - сказав він.

Валерій Чалий погоджується із тим, що наступні кроки проти країн Європи будуть з боку Росії гібридними. 

"Не може Путін себе стримить. Він зайде отим чоботом російським, як він казав: "Там, гдє ступіл сапог російського солдата, там наша земля". Точно продублював нацистський плакат часів нацизму, точно так, "де чобіт німця..." І він має цей чобіт поставитись. Він, от, повірте мені, він не втримається від цього. Як тільки дозволять якісь обставини, він це зробить", - вважає дипломат. 

Він вважає, що має відбутися ситуація, яку росіяни зможуть подати як провокацію проти них. 

"Я зараз дивлюсь дуже уважно не за Сувалками, а за транзитом вантажів з Росії в Калінінград. У них є угода підписана, що ці вантажі мають проходити в тому числі через Литву. Але була ситуація коли затримували на деякий час, тому що вони запускали підсанкційні вантажі. І тоді була дуже непроста ситуація, коли розрулювали Москва-Брюссель. Дуже легко це зробити, спеціально поставити туди несанкційний вантаж, потім, якщо литовці його блокують, заявити, що таким чином блокується Калінінградська область і мешканці і з гуманітарних потреб треба відновити цей коридор", - зазначив Валерій Чалий.

  • Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
  • Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.

Автор Марія Науменко
28 вересня, 2025 неділя
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 28 вересня: у Києві 4 людини загинуло, серед них 12-річна дівчинка, у Запоріжжі - 34 поранених
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
Автор Анатолій Буряк
27 вересня, 2025 субота
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
