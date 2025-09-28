"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
Провокації Росії у країнах Європи - це не гібридна війна, але вона такою стане, Путін не стримається
Таку думку висловив голова правління Українського кризового медіа-центру, надзвичайний і повноважний посол України Валерій Чалий в етері Еспресо.
"Це ніяка не… гібридна вона тільки в тому розумінні, що інформаційні заходи психологічні, інформаційно-психологічні операції поєднуються з реальними операціями. Що таке дрони - це та сама зброя, це ж не гібрид, це конкретна війна. Тобто це літальний апарат, який перевесік ваш кордон, заряджений. Буде це, але я припускаю, через те, що люди, реагують… Так в світі поведено, і поки що наші європейські сусіди показують, що вони від цієї парадигми не відійшли, попри те, що прописані протоколи: “Треба збивати”. Вони не збивають. Уявіть собі, якби у них заїхало так не три МіГа, просто зачепили, глибоко зайшли досить спеціально. До речі, три МіГа російських в Естонію, це щоб точно вже знали, що не випадково. Ну я так жартую, аби підкреслити випадковість зальоту трьом літаками, як правило, там може один бути. Так от я моя версія все-таки така, що без суходолу, без якоїсь комбінованої операції, диверсійними групами, в поєднанні з тими ж дронами, не буде так сприйнято в Європі, як це сприймається зараз. Воно сприйнято буде зовсім по-іншому. Далі про жертви, якщо загинуть люди, то це знову буде по-іншому", - сказав він.
Валерій Чалий погоджується із тим, що наступні кроки проти країн Європи будуть з боку Росії гібридними.
"Не може Путін себе стримить. Він зайде отим чоботом російським, як він казав: "Там, гдє ступіл сапог російського солдата, там наша земля". Точно продублював нацистський плакат часів нацизму, точно так, "де чобіт німця..." І він має цей чобіт поставитись. Він, от, повірте мені, він не втримається від цього. Як тільки дозволять якісь обставини, він це зробить", - вважає дипломат.
Він вважає, що має відбутися ситуація, яку росіяни зможуть подати як провокацію проти них.
"Я зараз дивлюсь дуже уважно не за Сувалками, а за транзитом вантажів з Росії в Калінінград. У них є угода підписана, що ці вантажі мають проходити в тому числі через Литву. Але була ситуація коли затримували на деякий час, тому що вони запускали підсанкційні вантажі. І тоді була дуже непроста ситуація, коли розрулювали Москва-Брюссель. Дуже легко це зробити, спеціально поставити туди несанкційний вантаж, потім, якщо литовці його блокують, заявити, що таким чином блокується Калінінградська область і мешканці і з гуманітарних потреб треба відновити цей коридор", - зазначив Валерій Чалий.
- Ввечері 22 вересня за київським часом у Копенгагені призупинили роботу аеропорту через рух БПЛА, а в Осло дрони помітили над військовим обʼєктом.
- Водночас міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що країна готова застосувати зброю проти російських літаків у разі порушення її повітряного простору.
"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо
Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.
У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".
Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що необхідно "об’єктивно встановити", під чиїм контролем були безпілотники. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відреагував на вторгнення російських дронів на територію Польщі.
