Путін порушив золоте правило розвідки: експерт Ступак про поширення розмов з бундесверу щодо удару Taurus по Кримському мосту

Про це він заявив в етері Еспресо.

"Росіяни шпигують за військовослужбовцями та офіцерами НАТО по всьому світу, ми повинні це розуміти, це зайвий приклад. Ніхто достеменно не може сказати, скільки попередніх розмов уже було прослухано росіянами таким способом. Офіцери користувалися аналогом Zoom, вони там спілкувалися, конференцію робили на чотирьох", - розповів експерт.

Ступак наголосив, що основними питаннями є: чи цей месенджер зламали, чи це один з чотирьох офіцерів працював на росіян, записав розмову, яку згодом передав ворогу, утім не очікував, що вони її поширять.

"Опублікувала цей запис, це важливо просто розуміти, Маргарита Симоньян, королева російської пропаганди, але вона має надзвичайно тісні та дружні робочі стосунки з Олексієм Громовим - це перший заступник голови адміністрації президента Путіна. Я просто більш ніж упевнений, що Громов цей запис показував Путіну, або з силовиками сиділи з Патрушевим, з Бортниковим, Путін особисто вказівку дав опублікувати. Що це дає? У нього таке хворе уявлення про те, що НАТО воює на боці України, і ця розмова, просто спілкування, зайве свідчення того, що він "правий". Але він порушив дуже золоте правило в розвідці - ніколи, ніколи не пали свої джерела в розвідці", - пояснив ексспівробітник СБУ.

Він згадав приклад Другої світової війни: коли британці з поляками зламали код шифрувальної машини на підводних човнах Німеччини, то тримали цю інформацію в надзвичайно сильній таємниці, й навіть коли розшифровували ці записи, то не розповідали про джерела їх отримання.

Що передувало

22 лютого депутати німецького парламенту проголосували за рекомендацію надати Україні далекобійну зброю. Імовірно, йдеться про ракети Taurus.

Канцлер ФРН Олаф Шольц раніше цього тижня докладно обґрунтував свою відмову постачати ракети Taurus Україні. Він зазначив, що "Taurus має далекобійність 500 кілометрів, і якщо її неправильно застосувати, то вона може вразити ціль де-небудь у Москві". Крім того, за словами канцлера, для забезпечення контролю над застосуванням ракет необхідно було б відправити в Україну німецьких військових, але це виключено. Шольц побоюється, що це може опосередковано втягнути Німеччину у війну в Україні.

Зранку 1 березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян повідомила, що їй нібито передали 40-хвилинний аудіозапис, на якому "високопосадовці, офіцери бундесверу" обговорюють можливі удари по Кримському мосту за допомогою ракет Taurus. Симоньян опублікувала розшифровку розмови, яка, за її словами, відбулася 19 лютого 2024 року, а також сам аудіозапис бесіди, учасники якої спілкуються один з одним німецькою мовою. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від німецького уряду пояснень.

Міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку, чи могли бути перехоплені внутрішні розмови у ВПС. Представник міноборони в Берліні повідомив, що "Федеральне відомство військової контррозвідки (BAMAD) вжило всіх необхідних заходів".