Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети

Про це повідомляє офіційний сайт президента Азербайджану.

Відповідну заяву Путін зробив у Душанбе, де він зустрівся з Алієвим на полях саміту країн СНД.

"Слідство закінчується, і зараз в цілому можна говорити про причини цієї трагедії, цієї катастрофи. Вона пов'язана з декількома обставинами. Перша полягає в тому, що в небі перебував український безпілотник. Ми вели відразу три таких безпілотники, які перетнули кордон Російської Федерації вночі в день трагедії", - сказав Путін.

Другою причиною він назвав технічні збої системи ППО Росії.

"Дві ракети, які були випущені, не вразили безпосередньо літак - якби це сталося, він впав би на місці, - а вибухнули, можливо, це була самоліквідація, десь приблизно в 10 метрах. І тому ураження сталося, швидше за все, уламками самих ракет", - розповів російський диктатор.

Також Путін пообіцяв з боку РФ "компенсації та правову оцінку діям причетних до авіакатастрофи посадових осіб".

Що відомо про катастрофу літака AZAL

25 грудня 2024 року в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау стала російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines і міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.