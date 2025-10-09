Путін визнав, що азербайджанський пасажирський літак зазнав катастрофи через російські ракети
У четвер, 9 жовтня, російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим визнав причетність РФ до катастрофи азербайджанського пасажирського літака
Про це повідомляє офіційний сайт президента Азербайджану.
Відповідну заяву Путін зробив у Душанбе, де він зустрівся з Алієвим на полях саміту країн СНД.
"Слідство закінчується, і зараз в цілому можна говорити про причини цієї трагедії, цієї катастрофи. Вона пов'язана з декількома обставинами. Перша полягає в тому, що в небі перебував український безпілотник. Ми вели відразу три таких безпілотники, які перетнули кордон Російської Федерації вночі в день трагедії", - сказав Путін.
Другою причиною він назвав технічні збої системи ППО Росії.
"Дві ракети, які були випущені, не вразили безпосередньо літак - якби це сталося, він впав би на місці, - а вибухнули, можливо, це була самоліквідація, десь приблизно в 10 метрах. І тому ураження сталося, швидше за все, уламками самих ракет", - розповів російський диктатор.
Також Путін пообіцяв з боку РФ "компенсації та правову оцінку діям причетних до авіакатастрофи посадових осіб".
Що відомо про катастрофу літака AZAL
25 грудня 2024 року в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау стала російська ракета класу "земля – повітря".
Azerbaijani Airlines і міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
19 липня Ільхам Алієв заявив, що Азербайджан готує позов до міжнародного суду проти Росії у зв’язку з катастрофою літака, який рейсом 8243 слідував із Баку до Грозного.
