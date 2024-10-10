Путін звільнив посла Росії в США Антонова

Про це пише російська служба Інтерфакс.

Відповідний указ Путіна від 10 жовтня опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Як пише видання, минулої суботи в МЗС Росії повідомляли, що Антонов завершив відрядження у Вашингтоні. У понеділок, 7 жовтня, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що кандидатуру нового посла РФ у США наразі опрацьовують.

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Ушаков також назвав роботу Антонова в США "складною", адже він "працював у дійсно важких умовах, коли відносини РФ і США практично були близькі до нуля".

Анатолій Антонов обіймав посаду посла у США з 2017 року. У зв'язку з окупацією Криму у 2015 році його внесли до санкційних списків Євросоюзу, Канади, Швейцарії, Норвегії та України.