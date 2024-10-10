Путін звільнив посла Росії в США Антонова
Очільник Кремля Володимир Путін звільнив від обов'язків посла Росії в США Анатолія Антонова, який обіймав цю посаду з 2017 року
Про це пише російська служба Інтерфакс.
Відповідний указ Путіна від 10 жовтня опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації.
Як пише видання, минулої суботи в МЗС Росії повідомляли, що Антонов завершив відрядження у Вашингтоні. У понеділок, 7 жовтня, помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що кандидатуру нового посла РФ у США наразі опрацьовують.
Читайте також: Дипломат у погонах. Як сталося, що послом Росії в США став підсанкційний чиновник
Ушаков також назвав роботу Антонова в США "складною", адже він "працював у дійсно важких умовах, коли відносини РФ і США практично були близькі до нуля".
Анатолій Антонов обіймав посаду посла у США з 2017 року. У зв'язку з окупацією Криму у 2015 році його внесли до санкційних списків Євросоюзу, Канади, Швейцарії, Норвегії та України.
- У травні Анатолій Антонов виступив із погрозами на адресу України та Заходу, зазначивши, що згоди на перемовини щодо припинення вогню на території України офіційна Москва очікує не від Києва, а від Вашингтона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.47
- EUR Купівля 44.95Продаж 45.61
- Актуальне
- Важливе