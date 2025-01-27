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Путінський режим втратив близько €400 млрд через санкції ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Дар'я Куркіна
27 січня, 2025 понедiлок
13:51
Світ Москва_Кремль

Режим російського диктатора Володимира Путіна втратив близько €400 млрд від європейських санкцій - це еквівалентно трирічному фінансуванню війни проти України

Зміст

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі, передає Укрінформ.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про продовження режиму санкцій, який позбавив Росію Володимира Путіна 400 мільярдів євро, що еквівалентно трирічному фінансуванню її військових зусиль", - оголосив він.

Водночас Барро додав, що ці обмеження довели свою ефективність, через що вони "будуть збережені і продовжені".

За словами французького міністра, Європейський Союз також планує покарати трьох росіян, винних у кібератаках з метою дестабілізації Естонії.

Водночас він зазначив, що після засідання Ради міністрів у ЄС оголосять про санкції проти представників влади Грузії, а також новий пакет допомоги для Молдови.

  • Згодом очільниця європейської дипломатії Кая Каллас оголосила, що 27 січня міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі Брюсселі в форматі Ради ЄС ухвалили рішення продовжити санкції проти Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Франція
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
санкції ЄС проти Росії
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