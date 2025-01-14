Рада ЄС прийняла Швейцарію до "військового Шенгену"
У понеділок, 13 січня, Рада Європейського Союзу офіційно схвалила запрошення Швейцарії до програми "Військовий шенген", яка передбачає безперешкодне розміщення військ у Європі
Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Ради ЄС.
Зазначається, що це рішення дозволяє Нідерландам, як координатору проєкту, офіційно запросити Швейцарію приєднатися до проєкту PESCO у відповідь на її запит, поданий у вересні 2024 року.
Після завершення адміністративної угоди Швейцарія стане офіційним учасником проєкту.
Проєкт PESCO "Військова мобільність" має на меті спрощення та уніфікацію національних процедур перетину кордонів для військових перевезень. Це дозволяє швидко переміщувати військовий персонал і техніку по всій території ЄС за допомогою автотранспорту, залізниці, морських або повітряних шляхів.
У 2021 році до участі в проєкті були запрошені Канада, Норвегія та США, а у 2022 році - Велика Британія.
- Вперше про створення "військового Шенгену" – зони вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС, - заговорили в НАТО ще наприкінці 2023 року.
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