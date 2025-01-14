Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Рада ЄС прийняла Швейцарію до "військового Шенгену"

Рада ЄС прийняла Швейцарію до "військового Шенгену"

Світлана Кравченко
14 січня, 2025 вiвторок
08:29
Світ Швейцарія

У понеділок, 13 січня, Рада Європейського Союзу офіційно схвалила запрошення Швейцарії до програми "Військовий шенген", яка передбачає безперешкодне розміщення військ у Європі

Зміст

Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що це рішення дозволяє Нідерландам, як координатору проєкту, офіційно запросити Швейцарію приєднатися до проєкту PESCO у відповідь на її запит, поданий у вересні 2024 року. 

Після завершення адміністративної угоди Швейцарія стане офіційним учасником проєкту.

Проєкт PESCO "Військова мобільність" має на меті спрощення та уніфікацію національних процедур перетину кордонів для військових перевезень. Це дозволяє швидко переміщувати військовий персонал і техніку по всій території ЄС за допомогою автотранспорту, залізниці, морських або повітряних шляхів.

У 2021 році до участі в проєкті були запрошені Канада, Норвегія та США, а у 2022 році - Велика Британія.

  • Вперше про створення "військового Шенгену" – зони вільного військового проходу на кшталт політичної Шенгенської зони, яка дозволяє вільне пересування в межах більшої частини ЄС, - заговорили в НАТО ще наприкінці 2023 року.
     
Теги:
Новини
ЄС
Європа
Швейцарія
військові
Військові новини
Читайте також:
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
армія КНДР
Автор Марія Науменко
13 січня, 2025 понедiлок
У розвідці Південної Кореї назвали кількість ліквідованих і поранених на війні РФ проти України військових КНДР
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
-3.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.28
    Купівля 42.28
    Продаж 42.97
  • EUR
    Купівля 43.33
    Продаж 44.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
14 січня
09:35
оператори БпЛА
У ЗСУ впровадили базові кваліфікаційні рівні для операторів БПЛА
09:34
Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Пісторіус прибув з неанонсованим візитом до Києва, - ЗМІ
09:24
ППО, обстріл, ЗСУ
Сили ППО вночі знищили 58 з 80 російських дронів
09:18
Ryanair
Авіакомпанія Ryanair закликала країни Європи ввести обмеження на алкоголь в аеропортах
09:17
РФ і Білорусь розпочали у Мінську спільні військові тренування
09:13
Ексклюзив
Арктика
Китай збудував криголамний військовий флот: експерт Лакійчук про боротьбу за Арктику
09:11
Для обміну і збереження фондів: дві найбільші бібліотеки України та Канади домовилися про партнерство
08:45
Інтерв’ю
Роман Хонсарі
Діагностика та система референс-центрів: провідний французький хірург Роман Хонсарі про те, чого не вистачає Україні, щоб наздогнати європейський досвід в медицині
08:43
Фронтмен Muse Метью Белламі висловив підтримку Україні
08:39
Херсонська область
На Херсонщині через ворожі атаки за добу 9 людей було поранено
08:36
Окупанти в Криму почали розміщувати військову техніку на залізничній станції Євпаторія-Товарна, - "Атеш"
08:28
Оновлено
Минулої доби на фронті сталося 166 боєзіткнень: Сили оборони відбили 77 атак РФ на Покровському напрямку
08:18
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами вночі 14 січня: у Чугуєві постраждала дитина, на Київщині спрацювала ППО
08:14
Покровськ
Росіяни перерізали дві траси на Донеччині, аби примусити ЗСУ відступити з Покровська та Мирнограда, - ISW
08:03
OPINION
Своїми "газовими" заявами Фіцо, Сіярто та Орбан намагаються показати Україну недоговороздатною. Колонка Віталія Портникова
07:44
TikTok
Китай розглядає продаж американських активів TikTok Ілону Маску у разі заборони соцмережі у США, - Bloomberg
07:40
Нікопольщина
РФ вночі атакувала Нікопольщину: троє постраждалих, зокрема 14-річний підліток
07:26
знищений російський танк Т-72
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1330 окупантів, 3 танки і 47 артсистем
07:19
Торецьк
Сили оборони відновили положення в Шевченко, в Торецьку погіршилася оперативна обстановка, - DeepState
07:01
Оголошення номінантів на "Оскар-2025" вдруге перенесли через пожежі в Лос-Анджелесі
06:54
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про атаку БПЛА на Енгельс та Казань, у містах спалахнули пожежі
06:38
Каспар Велдкамп і Світлана Тихановська
МЗС Нідерландів закликало Білорусь звільнити 1300 політв'язнів
06:36
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська вийшла до другого кола Australian Open
06:27
Оновлено
корабель рф
РФ вивела у Чорне море 4 носії "калібрів"
05:55
Дональд Трамп і Володимир Путін
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Путіним до інавгурації
04:46
морський телекомунікаційний кабель
Танкер Eagle S, який пошкодив кабель у Балтійському морі, планував перерізати інші підводні комунікації
03:28
КНДР ракета
КНДР запустила ракету у бік Східного моря
02:37
Беньямін Нетаньягу
Нетаньягу не планує їхати у Польщу з нагоди 80-ї річниці визволення Аушвіца
01:57
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Росіяни обстріляли Часів Яр на Донеччині: загинули дві жінки
01:43
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
"Українці збіса сміливі, ми від них не відвернемося": Байден поширив відео про свій візит до Києва
00:31
Претензії Трампа на Гренландію: республіканці підготували законопроєкт щодо купівлі острова
2025, понедiлок
13 січня
23:37
Мінометники на передовій, 80 ОДШБр
Міноборони отримало 32,4 тис. мін 120-мм калібру замість вилучених 54 тис. бракованих, - Мінстратегпром
22:48
Джо Байден
"Америка сильніша, вороги та конкуренти – слабші": Байден підбив підсумки свого президентства
22:46
РФ атакувала дроном цивільну автівку на Сумщині: є загибла та поранений
22:37
Міноборони
Міноборони оголосило новий склад Громадської антикорупційної ради
22:33
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Розміщення військових контингентів в Україні: Зеленський провів розмову з Макроном
22:23
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Ексгенерал СБУ Наумов перед повномасштабним вторгненням РФ скупив елітні квартири в Туреччині на 17,5 млн грн, - "Схеми"
22:06
військовий
У ресторані Києва відмовили обслуговувати військового: правоохоронці почали кримінальне провадження
21:53
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив санкції проти фінансового сектору Росії
21:45
Ексклюзив
Південна Корея
"Виклики, з якими стикаємося зараз на території Курської області, це майбутні виклики для Сеула": військовий експерт Селезньов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV